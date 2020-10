Edis Felić: Građevinska tvrtka Balance Domus nije poštovala ugovor

Čitatelj mi se obratio prošli tjedan i zamolio da popijemo kavu te da mi ispriča kako već pet mjeseci neuspješno renovira stan. Požalio mi se na izvođača radova s kojim je posao sklopio početkom svibnja ove godine, ali tvrdi da radovi nisu mnogo odmakli. Nije želio ići s imenom i prezimenom, ali mi je ustupio dokumentaciju iz koje se vidi da je s tvrtkom Balance Domus potpisao ugovor o kompletnom renoviranju stana za 50 tisuća kuna, s tim da je tvrtki izvođaču vlasnik stana prema ugovoru unaprijed isplatio 25 tisuća kuna te pet tisuća kuna predujma, ukupno 30 tisuća kuna.

Saslušavši ga proučio sam materijale i odlučio o tome pisati jer prema dokumentaciji, iskazu čitatelja i iskazu vlasnika tvrtke Zdenka Slavnića zaključio sam da je čitatelj ipak u pravu, iako imam osjećaj da je Slavnić čovjek s kojim se može sporazumjeti. Čitatelj je inače arhitekt, napravio je projekt renoviranja stana i od šest tvrtki je tražio ponude mailom. Sve su mu poslale ponude s jasno izraženim cijenama pojedinih radova te ukupnom cijenom, jedino je Slavnić dao usmeno ponudu (nakon pregleda stana) bez ponuđenih cijena pojedinih radova. To će se kasnije pokazati kao problem.

Vrata (ni)su problem

Radovi su tekli sporo, majstori nisu dolazili često, ali ipak je dimovodni sustav kompletno riješen, a elektroinstalacije, vodoinstalacije i grijanje riješeni su samo djelomično. Vlasnik stana kaže da tu još ima posla, ali vlasnik tvrtke tvrdi da se više ništa ne može uraditi dok se zidovi ne ožbukaju i odradi glazura te postavi pod. A da bi se postavio pod, morala su se prvo, tvrdi Slavnić, postaviti protuprovalna vrata kako bi se vidjelo koja je njihova visina od armiranobetonske ploče, ali vlasnik stana je tvrdio da to nije potrebno jer je on u projektu odredio sve parametre.

Ipak, sredinom srpnja vrata su postavljena, ali radovi nisu nastavljeni jer je vlasnik tvrtke naveo da su radovi poskupjeli pa je (prema tvrdnjama vlasnika stana) tražio još 30 tisuća kuna zbog dodatnih troškova, zaokruživši vrijednost radova na 80 tisuća kuna. U telefonskom razgovoru, a i u odgovoru mailom Slavnić je to rezolutno negirao.

Međutim, da tu ima nečega pokazalo se kada sam mu rekao da se može prihvatiti argument da radovi nisu mogli početi dok se ne postave vrata (iako vlasnik stana tvrdi drugačije, ali ja se u to ne razumijem) te sam ga pitao zašto onda nisu nastavljeni od sredine srpnja kada su postavljena. Odgovorio mi je da je to zato što su zapeli oko cijene ujedno tvrdeći da je vlasniku stana ponudio, ako on može naći jeftinije majstore za nastavak radova, da neće praviti probleme u vezi s time, jer ih Slavnić ne može naći za nižu cijenu. No time je potvrdio da je tražio više novca za radove, a kada sam ga pitao koliko, nije se mogao sjetiti rekavši da bi morao pogledati u dokumentaciju (iako vlasnik stana tvrdi da u dokumentaciji toga ni nema jer je zahtjev za više novca izrečen usmeno).

Vrijednost radova

Upravo je ovdje problem onoga što sam naveo na početku jer Balance Domus nije poslao službeno svoju ponudu, pa nije bilo ni cijena za pojedine radove, ali bez obzira na to Balance Domus se ugovorom obvezao da će kompletne radove odraditi za 50 tisuća kuna. Na kraju je vlasnik stana predložio raskid ugovora te da mu Balance Domus od unaprijed danih 30 tisuća kuna vrati 13,5 tisuća kuna (vrijednost radova 16,5 tisuća kuna), iako smatra da dosadašnji radovi vrijede čak nešto i manje.

Slavnić nije pravio probleme u vezi s raskidom, ali prema njegovom mišljenju radovi vrijede više (oko 25 tisuća kuna), a ostalo nudi vlasniku stana kao povrat. Ne bih ulazio u to koliko vrijede radovi i koliko je odrađeno, ali ako se netko obvezao odraditi posao za određeni iznos, onda je to morao i odraditi. Tvrtka Balance Domus, uz dužno poštovanje i razumijevanje da je danas teško naći majstore, nije ispunila svoju ugovornu obvezu. Jer nije na vlasniku stana da traži majstore, nego na izvođaču i na njemu je da se cijena pojedinih radova uklopi u dogovorenu ukupnu cijenu od 50 tisuća kuna. Ali meni su se oba sugovornika učinila pristojna, pa se nadam da će ipak uz kavu naći rješenje. Bolje to nego potražiti usluge suda.



POST SCRIPTUM

Zanimljivo je da u računu koji je ispostavio Balance Domus stoji da troškovi materijala za elektroinstalacije iznose točno 5650 kuna, što je zaista neobično s obzirom na to da su računi obično precizni u lipu. Pitao sam vlasnika tvrtke o tom troškovniku, ali rezolutno mi je odgovorio da stoji iza svakog računa.