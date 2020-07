Edis Felić: Novi pravilnik o plaćanju članarine TZ-ovima ove sezone nema smisla

Čitam na eSavjetovanju javnu raspravu o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu kojom se godišnji paušalni iznos članarine turističkim zajednicama u ovoj godini umanjuje za pedeset posto. Zvuči dobro, ali sudeći prema prijedlozima zainteresiranih iznajmljivača, bolje bi bilo da je ministar turizma Gari Cappelli za ovu godinu vratio stari Pravilnik.

Naime, Pravilnikom iz prosinca prošle godine izmijenilo se određivanje plaćanja članarine: umjesto dotadašnjega plaćanja članarine prema prihodu uvedeno je paušalno plaćanje, što su svi, čini se, pozdravili. Kako je rekao jedan od sudionika javne rasprave, 'glavna je prednost paušalnog modela jednostavnost i to što ne potiče iznajmljivače da lažiraju svoj promet (prijavljuju manje od ostvarenoga)', ali i napomenuo da je prosinačkim Pravilnikom članarina poskupjela i da 'iznos po ležaju ne smije biti veći od dosadašnje prosječno naplaćene članarine po ležaju'. Pogotovo jer, ustvrdio je, nemaju toliko koristi od HTZ-a i lokalnih TZ-ova koliko im uplaćuju.

Shvatio da je članarina previsoka

Dakle, paušalno određivanje članarine uglavnom pozdravljaju (Udruga iznajmljivača i turizma Malinska – Dubašnica smatra da se članarina i dalje treba obračunavati prema prihodu), ali smatraju da je trebala biti jeftinija, pa ih ni ovo pojeftinjenje osobito ne usrećuje. Primjerice, iznajmljivačica koja se uključila u raspravu rekla je da je 'paušal turističke članarine u umanjenom iznosu od pedeset posto i dalje dosta veći' s obzirom na plaćanje prema prometu prijašnjih godina.

Paušalom se, vjerojatno, htjelo stati na kraj onima koji lažiraju promet, no u vrijeme donošenja Pravilnika nitko nije znao da će nam 'u goste' najprije doći korona. A kad je došla, ministar je shvatio da je paušalna članarina svakako previsoka pa je odlučio prepoloviti je za ovu godinu. Vjerujem da su u Ministarstvu turizma imali dobru namjeru jer znamo da će nam turizam ove godine nastradati (vlasnik male turističke agencije rekao je da donedavno nije imao ni jednu rezervaciju, a i sada je 'Bogu za plakati'), ali čitajući razmišljanja iznajmljivača, zaključio sam da je ove godine zaista najbolje odgoditi potpunu primjenu novoga Pravilnika. Tako je jedan od njih rekao da je u redu da se turistička članarina smanji za pedeset posto, ali ako turistički promet ove godine bude ispod pedeset posto prošlogodišnjega, predložio je i da se dodatno smanji.

'Umjesto takvih višekratnih smanjenja vjerojatno bi jednostavnije rješenje bilo odgoditi primjenu novog Pravilnika o članarinama u turističkim zajednicama kako bi nam one tijekom ove krize ostale proporcionalne prihodu', rekao je taj iznajmljivač. I nije jedini koji to predlaže. Tada bi vrijedio stari Pravilnik koji bi članarinu određivao prema prihodu iznajmljivača, a to znači, vjerojatno, i mnogo nižu članarinu od one određene najnovijom dopunom novog Pravilnika.

Nekima i oprostiti članarinu

Jedna iznajmljivačica predložila je pak da i ove godine članarina koja se plaća TZ-ovima bude u postotku na ostvarena noćenja, a da oni s manje sreće budu oslobođeni plaćanja. Ako sam dobro razumio, misli se na one koji će tu i tamo imati neke goste, da se ljudima ne uzima za članarinu od njihove crkavice. Kao što sam naveo, ne želim ulaziti u to je li paušalna članarina od ove godine visoka ili niska jer osim iznajmljivača ima onih koji misle da je realna. Međutim, u ovoj izvanrednoj situaciji, uzimajući u obzir i spremnost Ministarstva turizma da izađe ususret iznajmljivačima, zaista bi trebalo, dok još nije donesena dopuna novog Pravilnika, poslušati glas iznajmljivača i privremeno suspendirati novi Pravilnik te vratiti na snagu stari. Barem ovu i sljedeću godinu, valjda će korona do tada i otići.



POST SCRIPTUM

Iako u ovoj priči ne raspravljamo o poskupljenju uvođenjem paušalne članarine turističkim zajednicama, jedan od sudionika javne rasprave rekao je da bi umjesto poskupljenja bilo 'bolje posvetiti se boljoj kontroli naplate članarine. Mnogi registrirani iznajmljivači uopće ne plaćaju članarinu (vjerojatno nisu ni prijavljivali svoj godišnji promet Poreznoj upravi), a nisam još čuo da je netko zbog toga bio kažnjen. Dakle, rješenje je unapređenje kvalitete procesa umjesto iznude većeg iznosa od nas koji sve svoje obveze pošteno plaćamo i naporno radimo kako bismo osim za sebe zaradili i za plaće zaposlenika TZ-a'.