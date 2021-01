Edis Felić: Prekruta poreznička pravila za pandemijske uvjete poslovanja

U prošlom broju Lidera objavili smo da Kaltenberg Adria vjerojatno ide u stečaj nakon što je prije toga pokrenut postupak na inicijativu čelnih ljudi te kompanije. Javio mi se član Uprave Gordan Putanec koji je potvrdio da je vijest korektno napisana, no želio je i objasniti što se dogodilo. Rekao je da je osim 'devastacije tržišta proizvodnje i prodaje piva zbog potpunog zatvaranja ugostiteljstva jedan od razloga kruti propis povezan sa sporazumom s Poreznom upravom o obročnom plaćanju duga'.

Pregovarao je, veli, s predstavnicima Porezne uprave o potpisivanju upravnog ugovora na temelju kojeg bi se Kaltenbergu Adriji priznali pravo na otplatu duga za PDV i trošarine na 24 rate uz 5,89 posto kamata, ali oni na to nisu pristali.

Obećavajući početak

Naime, poreznici su rekli kako to nije moguće jer Kaltenberg Adria već ima jedan reprogram, onaj za otplatu poreza i doprinosa na plaće na 24 rate (ožujak – svibanj) s nula posto kamata, dakle iz vremena zatvaranja. Putanec im je rekao da je to drugi mehanizam jer je otplata poreza iz lockdowna odobrena rješenjem Porezne s nula posto kamata, a sada Kaltenberg traži upravni ugovor za obročnu otplatu PDV-a, za koje su i kamate različite. No predstavnici PU-a ostali su pri stajalištu da je to isto, da se ne može odobriti jedan reprogram ako postoji drugi.

Iz Porezne uprave nisam dobio odgovor do zaključenja ovog broja Lidera. Ali da ne bi bilo zabune, i Putanec navodi da je glavni krivac za Kaltenbergov ​stečaj ​pandemija. Naime, ta je tvrtka od 2018. uložila ukupno 120 milijuna kuna u pivovaru u Kukuljanovu, od čega je 40 milijuna kuna osigurano kreditom Erste banke, a ostalo je uložio vlasnik, pri čemu treba izdvojiti 26 milijuna kuna uloženih 2019. radi pokrića gubitaka (na koje se i računalo kad se ulazilo u taj posao) i povećanja kapaciteta te šest milijuna kuna 2020.

Prema planu, kompanija je tek 2021. trebala poslovati pozitivno, nakon što bi se dostigla razina prodaje od 30 tisuća hektolitara piva. U sudskom spisu vezanom uz otvorenje prethodnoga stečajnog postupka navodi se Putančevo objašnjenje zašto se dogodila sadašnja situacija: 'Početak 2020. bio je obećavajući, s izgledima da će tvrtkini poslovni prihodi znatno porasti i minimizirati gubitak u toj godini uz ostvarenu prodaju od 18 do 20 tisuća hektolitara piva.'

Tako bi prihod porastao za 70-ak posto u odnosu na 2019. Međutim, pandemija je učinila svoje pa je prihod ostao na 50-ak posto od planiranoga, otprilike na istoj razini kao u godini prije 2020. Ujedno je tvrtka imala peh jer je obećavajući početak 2020. utjecao na to da prihodi nisu drastično pali, zbog čega nije ostvarila pravo na novac iz Vladine mjere za isplatu plaća radnicima. Doduše, zahvaljujući reprogramu poreznog duga i boljoj turističkoj sezoni počela se oporavljati, ali zbog razvoja pandemije od kraja ljeta pa do danas našla se na pragu stečaja.

Država izgubila prihod

Putanec ne osjeća prijezir prema ljudima iz PU-a, vrlo pristojno ističe njihovu korektnost, ali naglašava da mu je žao što nisu sagledali širu i dugoročnu sliku jer su se kruto držali propisanih pravila iako su ona katkad neadekvatna. Premda različite kamate sugeriraju da reprogram ne mora biti isto što i upravni ugovor, nema sumnje da je riječ o propisu koji ne dopušta potpisivanje novog ugovora o otplati poreznog duga na rate dok se ne isplati stari.

I to je u redu za normalno vrijeme, ali mi trenutačno živimo u izvanrednim okolnostima, zato je Ministarstvo financija, ako misli da su reprogram i upravni ugovor jedno te isto, trebalo privremeno prilagoditi propis i omogućiti tvrtkama u poteškoćama, ako postoji šansa, da im se mimo jednog reprograma omogući još jedan. Jer, kaže Putanec, ovako je propalo 120 milijuna kuna ulaganja, a država je mogla ubrati još milijune kuna poreza. Zato bih predložio odgovornima u Ministarstvu financija da izvuku pouku iz ovog slučaja i razmisle o prilagođavanju tog propisa u ovim izvanrednim okolnostima. 



POST SCRIPTUM

Da ne bi bilo zabune, zauzimam se za mogućnost potpisivanja dodatnog upravnog ugovora, ali samo s jasnim kriterijima koji će potvrditi da tvrtka ima izgleda premostiti probleme u kojima se našla. Inače, omogućiti to svima nije baš pametno jer smo prije nekoliko brojeva pisali o tome koliko je važno da se stečaj pokrene na vrijeme kako bi se sačuvala stečajna masa. Pevec je najbolji primjer pravodobnog pokretanja stečaja.