Edis Felić: Ugovorne komplikacije zbog čistačice koja se boji visine

Izvanredni sastanak na vrhu trojice predsjednika kućnih savjeta Tina, Tomice i Edisa sazvan je na inicijativu predsjednika Edisa zbog strahovitih pritisaka koji na njegovu zgradu vrši tvrtka koja im je donedavno čistila stubište.

Predsjednik Edis je kao predstavnik male i u svijetu zgradarstva slabo utjecajne zgrade zatražio zaštitu prijateljskih i moćnijih zgrada. Predsjednici Tin (s velikom zgradom vrlo moćan u međuzgradarskoj zajednici) i Tomica (ako ništa drugo, moćniji od Edisa) po tko zna koji put iskazali su privrženost najslabijem među njima, a osim toga Tomica kao njegov susjed i aktivno miroljubivo koegzistira pa su pristali održati sastanak na vrhu i donijeti neke ključne odluke u vezi s njihovim saveznikom koje će promijeniti budućnost zgradarstva.

Tko je nekorektan?

Predsjednik Edis ​saveznike je obavijestio o razlozima pritiska tvrtke za čišćenje i prenio stajalište svoje zgrade o tom diplomatskom incidentu. Prema njegovim tvrdnjama, s tom je tvrtkom imao ugovor o čišćenju stubišta jedanput na tjedan i pranju stubišnih prozora jedanput u tri mjeseca.



– Prije potpisivanja ugovora u proljeće 2017. jasno sam pitao mogu li prati prozore jer sam jednoj čistačici otkazao ugovor zato što je tvrdila da nije mogla prati prozore iako se ugovorom obvezala na to. Predstavnici tvrtke za čišćenje došli su pred zgradu i kao iz topa odgovorili da to neće biti problem. I, doista, prozore su oprali dva ili tri puta, a nakon toga više nikada. Čistačica se pravdala da to ne može jer se boji visine, a na moja usmena i pismena upozorenja iz tvrtke za čišćenje nisu se odazivali – ispričao je predsjednik Edis.



Lani u srpnju odlučio je da nekoliko mjeseci neće platiti čišćenje stubišta kako bi se koliko-toliko nadoknadile prethodno plaćene usluge koje nisu u cijelosti izvršene, o čemu je obavijestio i tvrtku. Ni na to nije reagirala, nego je čistačica nastavila dolaziti te je još jedanput samo ponovila da ne može prati prozore, što znači da je tvrtka primila e-poruku i pitala kakva je situacija s prozorima.



Nakon što usluga tri puta nije plaćena, nedavno je direktor tvrtke za čišćenje nazvao predsjednika Edisa rekavši mu da zgrada nije smjela povući taj jednostrani potez i da je to nekorektno. Predsjednik mu je odgovorio da je nekorektan direktor jer nije ispunio svoju ugovornu obvezu usprkos upozorenjima.



Razgovor koji je trajao dvadesetak minuta nije završio kompromisom, štoviše, stajališta obiju strana još su se više udaljila. Predsjednik je rekao da neće platiti uslugu čišćenja i pozvao direktora da, ako smatra da je oštećen, tuži njegovu zgradu. Nakon tog razgovora čistačica nije došla očistiti stubište pa je predsjednik obavijestio direktora o raskidu ugovora o suradnji.

Pakt trojice

Predsjednik Edis obavijestio je dvojicu kolega da je razgovor s direktorom, iako u granicama pristojnosti, bio prilično neugodan. No tvrtka za čišćenje već je u ožujku poslala tvrtki upravitelju (Edisove) zgrade fakturu za ožujak da joj se iz pričuve plati čišćenje iako mjesec još nije prošao. Predsjednika Edisa nazvala je zaposlenica tvrtke upravitelja zgrade i inzistirala na tome da predsjednik zove tvrtku za čišćenje da se 'vi i direktor dogovorite' jer je ona 'pod pritiskom obiju strana'.



– No ja sam joj rekao da nemam što zvati tu tvrtku, nego da ona mora postupati prema mojim uputama. Ipak, da ne cjepidlačim, pristao sam zvati tvrtku za čišćenje i tražiti objašnjenje za prije poslanu fakturu. Zaposlenicu sam zamolio da mi se direktor javi kada dođe, no nitko mi se nije javio. O tome sam obavijestio direktora tvrtke upravitelja zgrade te ga upozorio na ponašanje njegove zaposlenice poručivši mu sljedeće: 'Molim Vas da joj prenesete da tvrtki upravitelju zgrade partner nije tvrtka za čišćenje, nego suvlasnici u mojoj zgradi!' – završio je izlaganje predsjednik Edis.



Predsjednici Tin i Tomica u nevjerici su slušali kolegino izlaganje​ i ostali zgranuti do sada neviđenim pritiskom na malu, suverenu i nezavisnu zgradu, ocijenivši to prvorazrednim diplomatskim skandalom. Njih dvojica poručila su da će zgradu predsjednika Edisa ​staviti pod svoju zaštitu te je u tu svrhu osnovan Pakt trojice, prvi politički savez zgrada u povijesti čovječanstva. 



POST SCRIPTUM

Na marginama sastanka na vrhu najmoćniji predsjednik Tin komentirao je situaciju nakon teških posljedica izazvanih potresom u Zagrebu. Brojnim novinarima (Lidera) rekao je da je (koristeći se internetom) obišao stari dio grada i da je nakon dugog razmišljanja zaključio: 'Zgradama je potrebna sanacija!'