Goran Litvan: Kako je Mato Crkvenac i bez kćeri ‘dobio‘ zeta

Afera Janaf postaje poligon za najmaštovitije istupe. Svakog dana iščekuje se novi nastavak burleske u kojoj se najbolje zabavljaju premijer i predsjednik. I odvjetnici su maštoviti – s tezom da je u vrećici iz banke zapravo bio pršut, a možda je bila i lova za predsjedničku kampanju, koju je preuzeo suprug tadašnje predsjednice i kandidatkinje. Slovenska 9 postala je i nova scena za performere.

Najprije je čitatelj Jutarnjeg snimio grafit na fasadi s porukom 'DRAGANE OVO JE MUZEJ KORUPCIJE', koji je vrlo brzo drugom 'umjetničkom 'kontraakcijom – prefarban. Treća instalacija bilo je vješanje ploče Ureda predsjednika na Klub u režiji Marijane Puljak i Dalije Orešković. A i mediji su se iskazali.

U maštovitosti je najdalje otišao jedan portal poznat po 'vjerodostojnosti' objavivši da je malo poznato 'kako je Dragan Kovačević zet Račanova bivšeg ministra financija Mate Crkvenca'. I kako to obično biva, lažna vijest širi se bolje, više i brže od istinite – od jednog do drugog portala, pa sve do 'ozbiljnih' medija.

U cijeloj gunguli gotovo je nezapaženo ostalo novinarsko 'posipanje pepelom' i isprika zbog objave pogrešne informacije. Mato Crkvenac, naime, ima dvojicu sinova, i nema kći; pa ni zeta.