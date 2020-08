Goran Litvan: Sva turistička zla u jednom ljetu

Sretni smo što je turistička sezona manje loša nego što se očekivalo. S juga Istre mogu potvrditi 70-postotnu popunjenost kapaciteta, o kojoj se priča na poluotoku. No, pad u zaradi zasigurno će biti veći od 30 posto – što zbog nižih cijena, što zbog manje potrošnje, o čemu svjedoči većina istarskih ugostitelja, ali i otkazan niz manifestacija, a i one koje se održavaju ostvaruju simboličan prihod i sumnjive su isplativosti. I dok o turizmu sustavnije pišemo na str. 12, ovdje samo jedna meteorološka impresija. Smjenjuju se velike vrućine i još veće nevere. Jedan vlasnik ugostiteljskog objekta na plaži na Kamenjaku, dok užurbano pakira inventar prije oluje, primjećuje: – Ovog ljeta ni vrijeme nas neće! Pa i bolje tako, da se u jednoj godini susretnu sva zla, samo da dogodine bude bolje! A meteorološki izvještaj s Jadrana završit ću s jednim 'vjerovali ili ne' s otoka Hvara, gdje su početkom kolovoza zabilježena četiri uzastopna dana s kišom. A takvu učestalost u to doba godine ne pamte ni najstariji Hvarani.

Zbrka s brojnim plažama u europskom 'top 25'

Hrvatska turistička zajednica pohvalila se kako je američki turistički magazin Condé Nast Traveler uvrstio makarsku plažu Nugal i Zlatni rat u Bolu na Braču među 25 najljepših europskih plaža. 'Uz dvije hrvatske, na popisu 25 najljepših plaža našle su se i brojne grčke, francuske, španjolske i talijanske plaže', stoji u priopćenju HTZ-a koje su mediji bespogovorno prenijeli. Pa te brojne plaže najljućih turističkih mediteranskih konkurenata nisu razlog za hvalisanje. A prave činjenice su sljedeće: Na popisu su četiri grčke plaže, po tri talijanske i španjolske, a Francuska je, kao i Hrvatska, zastupljena s po dvije plaže. Na listi su čak tri plaže iz Ujedinjenog Kraljevstva, a po jedna u top 25 uvrštena je iz Portugala, Turske, Cipra, Crne Gore (Sveti Stefan) te iz Norveške, Islanda, Danske i Švedske. Ipak nismo potučeni do nogu, kako je sugerirala vijest iz HTZ-a.