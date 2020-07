Hrvoje Zgombić: Ako BDP padne 10 posto zbog pandemije, onda nije bitno tko je na vlasti

Hrvoje Zgombić, ovlašteni porezni savjetnik, sudski vještak i ovlašteni revizor iz tvrtke Zgombić komentirao je za portal Lider rezultate izbora.

Zgombić kaže kako su građani očito rekli što žele, a ono što njega zanima je ekonomski program.

- Ono što je meni blisko i to mene zanima je da se ekonomski program koji treba preoblikovati do kraja godine bude uspješan. Nitko ne zna što donosi jesen zbog koronakrize i kakve će potrese ona izazvati u rujnu i listopadu. Ako nam na jesen neće biti dobro, što govore i mnoga predviđanja, to će biti zbog objektivnih faktora, a ne subjektivnog ponašanja Vlade. Ako padne BDP 10 posto zbog pandemije, onda nije bitno tko je na vlasti.

Podsjetimo, prošloga je tjedna Hrvoje Zgombić pripremio za Lider politički program, zbog, kako je rekao 'duboke posramljenosti stanjem u vlastitoj zemlji.

- Ovaj politički program pripremljen je na shvaćanju da Hrvatska duboko i dugoročno zaostaje za ostalim zemljama, ne samo u okviru EU. Program je fragmentaran i obuhvaća samo one vitalne dijelove za koje vjerujem da su nužni kako bi hrvatsko društvo u roku mandata jedne vlade postalo bitno bolje. Ti vitalni dijelovi su: a) državni ustroj, b) pravna sigurnost i pravosuđe, c) porezna i fiskalna politika, d) gospodarstvo – napisao je Zgombić a cijeli program pročitajte na poveznici.