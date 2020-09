Vanja Figenwald: Novi ‘ustaše i partizani‘: Stožeraš sam, i ćaća mi je bio

Komentar analitičara Ivana Rimaca

Skupine koje se sučeljavaju su uglavnom dosadašnji politički "igrači". Oni uglavnom prenose u političko polje novu temu i zauzimaju pozicije sukladno vlastitoj procjeni što im je politički utilitarno. Pri tome dosljednost u odnosu na prethodni politički diskurs igra donekle ulogu jer politički akteri ne bi htjeli dovesti svoj prethodno izgrađeni image u izvjesnu retoričku kontradikciju.Ipak glavnu ulogu u određenju pozicija predstavlja generalna strategija i politička orijentacija te povezivanje političkih aktera.

Najvidljiviji je rascjep na desnici, koji sada mnogo jasnije slijedi slične rascjepe u drugim zemljama EU. Za razliku od dosadašnjeg HDZ-ovog mekog šaranja između centra i krajnje desnice (u pojedinim stavovima), pokušaja integracije svih političkih opcija desno od centra te izrazitog populizma, današnja pozicija desnog centra koju ima HDZ u bitnom se poklapa sa strategijom drugih demokršćanskih i inih stranaka desnog centra u EU. Osnovne odrednice su:obrana političkog establishmenta, distanca ili jasni sukob s novim desnim populizmom i obrana autoriteta institucija. Jedina distinkcija u odnosu na stare demokracije je supstitucija znanstvenog autoriteta autoritetom političkog vodstva. U tom pogledu je postupno razotkrivanje Kriznog stožera kao pseudoautoriteta koji su pod direktnim diktatom potreba politike je kroz djelovanje te skupine jasno prisutno.

S druge strane Domovinski pokret, kao novouspostavljena politička asocijacija, je objedinio niz krajnje desnih opcija i usmjerio se na klasični novi desni populizam. Ostavimo li po strani Škorino retoričko i političko nesnalaženje, strategija se ogoljuje na ideju da je moguće vrlo velikom simplifikacijom politike i stvaranjem dojma da se kolektivitetom "naroda" može rješavati društvene probleme. Pri tome je pokret izrazito retorički antiestablishment orijentiran, a populizam gradi na ideji da će ljudi s manje znanja dobiti priliku da sudjeluju u politici. Takav pristup prisutan je kod Trumpa, koji u prvoj kampanji poziva svoje "redneck" simpatizere da izražavaju nezadovoljstvo sloganom "I fire you", kao da ti simpatizeri imaju moć nekoga otpustiti, a ne da su oni glavni objekt otkaza. Taj privid inverzije moći rađa dojam kolektiviteta na kojem je i nacizam gradio svoj rast. Ovakav pristup je u većini starih demokracija Europe prepoznat kao potencijalno klizanje u neki oblik fašizma/nacizma jer je u simplifikaciji politike lakše tražiti krivce u posebnim skupinama društva i na njih usmjeravati agresiju, nego graditi kompleksne političke procese u kojem od građana očekujete razumijevanje drugih i drugačijih u društvu. Za multikulturalnost je potrebno znanje o drugome, za netoleranciju je potrebana samo agresija.

Stoga je HDZ-ov odmak prema pomirenju vrlo kompleksan zahvat u dosadašnju političku praksu, koji ostavlja krajnju desnicu u političkom populizmu, s primjesama različitih pseudoreligioznih stavova kao što su homofobija, feminofobija ili anti-vaxersko ponašanje. U svim slučajevima se podrška zasniva na nemogućnosti ili nesposobnosti da se shvate osnovni mehanizmi znanosti ili društvenih promjena. U tom kontekstu, sa strahom od epidemije raste i podozrivost o mogućnosti takvih političkih opcija da politiku provode u korist i dobrobit građana.Pri tome se u posljednje vrijeme i Katolička crkva u Hrvatskoj sve više odmiče od tih pokreta držeći se ipak desnog političkog establishmenta (tj. Hdz-a).

Lijeve političke opcije se pri tome snalaze ili ne snalaze na različite načine.SDP je izgubio u svojem samozadovoljstvu stožerne stranke ljevice, i sad već i trajne titule "stožerne stranke oporbe". Skretanje HDZ-a u centar oduzelo im je ekskluzivnost obrane znanstvenosti i autoriteta znanosti, pa makar to u HDZ-ovom modelu značilo samo to da znanstvenici svojim autoritetom prikrivaju političke odluke. U drugom pogledu, jedino je osporavanje Kriznog stožera s legalno-političke strane. Sve to predstavlja nedovoljno aktivnosti da se SDP uključi u aktualni politički diskurs.Takozvana nova zeleno-lijeva koalicija ostaje na temama antikorupcije u kojima su dosljedni, ali zbog izostanka snažnijeg definiranja koronaretorike gube mjesto u medijima u odnosu na dominantne igrače "koronadiskursa".