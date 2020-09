‘Veliki pad prodaje u kritičnim mjesecima nemoguće je nadoknaditi do kraja godine‘

Za Vetropack Stražu, ali i cijelu Vetropack grupu, 2019. je bila jedna od najuspješnijih godina. Potrebe kupaca na svim tržištima bile su veće od naših instaliranih kapaciteta. Naši prodajni timovi imali su 'slatke brige' kako zadovoljiti zahtjeve svih kupaca. Uglavnom smo u tome uspjeli zahvaljujući koordinaciji na nivou Grupe. Provodili su se mnogi interni i grupni projekti, osjećao se snažan zamah i rast.

U Vetropack Straži provodili su se pripremni građevinski radovi za veliku investiciju povećanja kapaciteta koja će biti dovršena do kraja godine. Na osnovi uspješnih rezultata iz 2019. napravili smo ambiciozne planove za 2020. Sve je izgledalo 'prelijepo da bi bilo stvarno'. Gradili smo viziju tvornice u Humu na Sutli, ali i strategiju cijele Vetropack Grupe za 2030.

Nažalost, nakon uspješnog starta 2020. ubrzo je stigao pravi šok, potonuće prodajnog plasmana u travnju, povijesni pad na mjesečnoj razini. Brzo smo se prestrojili, prilagodili planove novoj realnosti te već u svibnju počeli lagani oporavak koji nam je tijekom ljetnih mjeseci, zahvaljujući dobroj turističkoj sezoni i djelomičnom oporavku naših najvećih izvoznih tržišta, pobudio optimizam. Stoga predviđamo da će rezultat na kraju godine biti bolji nego što smo ga vidjeli u travnju, iako je veliki pad prodaje u kritičnim mjesecima do kraja godine nemoguće nadoknaditi. Vjerujemo da će nam to omogućiti uspješan završetak velikog investicijskog projekta i snažan start u 2021. godini.

Tržište stakla je u 2019. tražilo više staklene ambalaže nego što je bilo instaliranog kapaciteta. Govorilo se isključivo o rastu. Stoga su se provodili mnogi projekti povećanja kapaciteta u Europi i svijetu Trendovi korištenja staklene ambalaže, kao zdravstveno najispravnije, išli su cijeloj branši u korist. Krajnji kupci razvijali su ideje o novim ambalažama, svatko je htio ponuditi svoj specifičan proizvod.

Koronakriza je duboko promijenila sliku i raspodjelu moći na tržištu ambalažnog stakla. Uslijed naglog viška kapaciteta, mnoge su staklane značajno reducirale svoje proizvodne kapacitete, zaustavljale proizvodne linije i gasile staklarske peći. To je rezultiralo značajnim redukcijama broja zaposlenih i plaća. Industrija ambalažnog stakla na kraju 2020. godine sigurno će izgledati drukčije nego godinu prije i imat će ogroman utjecaj na budućnost industrije. Međutim, s obzirom da se radi o industriji koja proizvod plasira za dnevne potrebe prehrane i pića (nije luksuznog karaktera), ne sumnjam u održivi rezultat na kraju ove i na relativno uspješan oporavak u narednim godinama.

Godina 2019. obećavala je nastavak laganog trenda rasta hrvatskog gospodarstva koji se i ostvario. Smanjio se javni dug, počelo se intenzivno razgovarati i pripremati za ulazak u euro-zonu. Poslovnih prilika bilo je napretek, posla dovoljno za sve, manjak radne snage na tržištu. No ni u 2019. godini nisu se počele provoditi nužne, toliko dugo spominjane reforme javnog sektora, pravosuđa, mirovinsko-zdravstvenog sustava, lokalne samouprave. S obzirom na to da je to bila predizborna godina, svi smo to prihvatili kao realnost i nadali se promjenama nakon izbora 2020.

U 2020. je, nažalost, cijelo hrvatsko gospodarstvo značajno uzdrmano pandemijom COVID-19. Kada i kako ćemo se vratiti na predkrizne rezultate teško je reći. Još je teže predvidjeti značajan rast u narednim godinama, rast koji bi omogućavao korijeniti zaokret gospodarskih politika, strategija. Nakon šoka u prvoj polovici godine, turistička sezona u trećem kvartalu djelomično je spasila totalno potonuće. Svi strahujemo što će se dogoditi u jesenskim i zimskim mjesecima.

Vrlo je važno što su parlamentarni izbori polučili rezultat koji je omogućio stvaranje stabilne Vlade RH, proeuropski orijentirane i spremne na provođenje potrebnih promjena. Ukoliko će u realizaciji biti barem djelomično uspješni kao u najavljivanju reformi, 2020. bi mogla biti dobra baza za oporavak u narednim godinama.

Planovi za 2021. tek su u izradi. No koronakriza i sva događanja do sada, ali i predikcije, imat će značajan utjecaj na poslovni rezultat 2021. Dok je 2020. godina preživljavanja, 2021. bi trebala biti godina oporavka, s ciljem vraćanja proizvodno-prodajnih volumena na predkrizne brojke, a što bi omogućilo u kasnijoj 2022. značajniji iskorak i rast. No sigurno je da će se poslovne politike mijenjati, prioriteti će biti drukčije postavljeni, bit će to godina drukčijih rizika i prilika. Na svim tržištima dogodit će se cjenovne promjene, što će imati direktan utjecaj na poslovne rezultate svih gospodarskih subjekata pa tako i Vetropack Straže i Vetropack grupe.

Usprkos krizi, Vetropack Straža je nastavila projekt povećanja kapaciteta i krenut će osnažena u 2021. s jasnim ciljem novih uspjeha i pobjeda. Sve što smo u krizi naučili sigurno će utjecati na naše razvojne planove i strategije. Naši kupci kreirat će nove proizvode, a mi ćemo morati naše procese prilagoditi kako bismo mogli slijediti njihove zahtjeve. Procesi modernizacije - digitalizacija i automatizacija – idu sve brže.