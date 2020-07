Višnja Starešina: Biden u prednosti, ali Trump ima tri mjeseca za preokret

Kako će završiti najuzbudljiviji svjetski politički triler ove godine – američki predsjednički izbori? To nije pitanje za milijun dolara. To je pitanje smjera i sadržaja svjetskog poretka. Trump ili Biden? Beskompromisni razarač globalističkog poretka, razarač starih diplomatskih običaja i američkoga birokratskog državnog establishmenta, koji je u prvome mandatu djelovao kao osebujni change-manager sad traži novi mandat? Ili pouzdani igrač establishmenta i samim tim branitelj statusa quo, političar koji za sustav može odigrati baš sve uloge, desetljećima pri vrhu Amerike i sad ga je eto, u 78. godini zapalo da se pokuša uspeti na vrh?

Trump koji si najviše protivnika stvara nemogućnošću kontrole vlastitih riječi? Ili Biden, koji rijetko uspijeva izgovoriti rečenicu do kraja, što se već povezuje sa senilnošću? U ispitivanjima raspoloženja birača trenutačno prilično uvjerljivo vodi Biden. Ali da to ne znači ništa za konačni rezultat, upozorava čak i Bidenu iznimno skloni CNN, podsjećajući da je do izbora (3. studenoga) više od tri mjeseca.

Kampanja će se voditi u izvanrednom, gotovo ratnom stanju: usred pandemije koronavirusa koja je izuzetno snažno pogodila SAD, uz unutarnje prosvjede i nerede koji su inicijalno bili usmjereni protiv rasističkog nasljeđa, a u međuvremenu su prerasli u pravi neoboljševički pokret za rušenje temeljnih institucija i vrijednosti američke države i društva, dok im je aktualni predsjednik Trump neprijatelj br. 1.

Kina ključna za kampanju

U samo nekoliko mjeseci SAD je postao neprepoznatljiv. Od države s ekonomskom ekspanzijom, promijenjenom, ali vidljivom vanjskom politikom, pretvorio se u bojno polje pod (medicinskim) maskama, s neizvjesnom budućnošću i neizvjesnom pozicijom SAD-a kao predvodnika Zapada i prve svjetske sile. Uz koronavirus i unutarnju američku podijeljenost koje se nameću kao ključne teme kampanje, najintrigantnija će tema zasigurno biti - odnos prema Kini, odnosno uloga Kine u aktualnoj pandemiji koronavirusa. Kineska virusologinja dr. Li-Meng Yan, koja je potkraj travnja navodno pobjegla iz Hong Konga u SAD, ovih je dana preko Trumpu sklonog Fox-Newsa najavila da je spremna ispričati kako je Kina tajila epidemiju i kako je Komunistička partija Kine na čelu sa Xi Jinpingom nastojala kontrolirati narativ o koronavirusu u svijetu.

Ona je tek prva u nizu izbjeglih kineskih doktora koji će nam sljedećih predizbornih tjedana otkrivati ili „otkrivati“ pravu pozadinu pandemije, kao dio Trumpove izborne kampanje. Biden će uz potporu prosvjednika, NGO-a i mainstream medija uvjeravati da je aktualno stanje u SAD-u isključivo Trumpova krivnja i obećavati socijalniju državu. Trump će, kriveći Kinu za pandemiju, nastojati prikazati sebe kao jamca sigurnosti i gospodarskog oporavka. Pritom se Bidenu može obiti o glavu potpora prosvjednika koji se sve više profiliraju kao rušilački pokret, kao i Trumpu adresiranje odgovornosti Kini bez uvjerljivih dokaza.

Tko je kandidat duboke države?

Čudna je i podjela političkih uloga u kampanji. Bidenu, kao izrazitom predstavniku političkog establishmenta, potporu daju anarhistički pokreti koje podupiru globalističke multinacionalke i njihovi „filantropi“. Trump, u svojoj bitci protiv globalista dobiva pak konstantnu potporu sitnog i srednjeg poduzetničkog sloja koji brojem znatno nadilazi simpatizere Republikanske stranke, dok dio establishmenta Republikanske stranke manje ili više otvoreno podupire Bidena. Izborna se bitka zapravo vodi između multinacionalki za koje igraju NGO-i i ultralijevi pokreti i američke poduzetničke klase i srednjeg sloja, na kojima je počivala moćna i privlačna Amerika kakvu smo poznavali.

Nedvojbeno je da će u tom izbornom nadmetanju važnu ulogu odigrati i duboka i najdublja američka država. Jer takva su vremena i prilike. Ako prva svjetska sila, koja se bavi osvajanjem svemira i ima vojni proračun veći od svih ostalih sila zajedno, danas više ne zna proizvesti pilulu antibiotika, već ih 97 posto uvozi iz Kine, ili ne zna proizvesti onu banalnu kiruršku maskicu, već na vrhuncu pandemije ovisi o kineskom uvozu, to znači da takva Amerika gubi rat. A u takvim okolnostima izbori nisu više samo stvar PR-a, i agencija za ispitivanje javnog mnijenja.

Zato je sigurno da će sljedeći mjeseci biti uzbudljivi, puni neočekivanih otkrića i preokreta. A tko bi bio kandidat te najdublje države? Na prvi pogled Trump. Ali, ne treba zaboraviti da Biden može odigrati baš svaku ulogu. Pod uvjetom da zapamti tekst.