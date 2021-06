Višnja Starešina: Britanska kruna pobjeđuje Meghan Markle, Harryja i neoglobaliste

Još nisam pročitala novu knjigu Meghan Markle. A nadam se da će tako i ostati. Spremna sam čak slagati bude li se poznavanje toga velebnog spisateljskog djela tražilo primjerice kao uvjet za pristup dvadeset petoj rundi cijepljenja protiv osamnaeste mutacije korone. Ali pratim što se događa s 'Klupom', slikovnicom nekadašnje trećerazredne američke glumice i influencerice, koja (ipak) nije uspjela postati britanska princeza već samo vojvotkinja udana za princa pa se jako ljuti na 'nepravedne' višestoljetne kraljevske protokole.

No kao maskota neoglobalističke revolucionarne mreže čiji je cilj rušenje svih tradicionalnih vrednota, institucija i brendova, Meghan iliti vojvotkinja od Sussexa uspjela je u suradnji s mužem, odbjeglim britanskim princem Harryjem, dovesti u nelagodu britansko kraljevstvo i kraljevsku obitelj u najužem smislu. 'Tvrtku' koja je najpoznatiji i najtradicionalniji britanski brend i koja je dosad bila otporna na sve unutarnje i vanjske izazove. A zbilja je svašta kroz burnu povijest prošlo kroz 'tvrtku' (uključujući i Meghan) ali 'tvrtka' je opstala i ostala okupljajući simbol ne samo Ujedinjenoga Kraljevstva, već i dobrog dijela bivšega kolonijalnog carstva.

Propast vojvotkinjina prvijenca

Ako ste propustili sagu o 'Klupi', evo kratkog sadržaja. Nakon što je rodila Archija, Meghan je Harryju za Dan očeva kupila klupu na kojoj će u dvorištu njihova tadašnjeg obitavališta Frogmore Cottagea u Windsoru razvijati svoj odnos sa sinom. I odmah je o tome napisala pjesmu. A onda su se, zajedno s klupom i Archijem preselili u Kaliforniju, gdje je Meghan u vrijeme lockdowna promatrala s prozora njihove vile Montecito u Santa Barbari kako Harry i Archi razvijaju svoj odnos na spomenutoj klupi pa je pjesmu proširila u prozu. I uz pomoć ilustratora nastala je slikovnica, koju je Meghan već mjesecima najavljivala kao – svoju knjigu.

Podrazumijevalo se dakako da će 'Klupa' postati bestseller, Meghan novi Hemingway. Samo, kao što i priliči ideologiji koju promovira – Hemingway u boji i trenutačno ženskog roda. Naposljetku je to tvrdo ukoričeno djelo ugledalo svjetlo dana, Meghan ga je ponosno darovala Harryju za ovogodišnji Dan očeva. Ali zasad izgleda da je djelom oduševljen jedino dvogodišnji Archie. Meghan kaže: 'Kada mu čitaju 'Klupu', Archie veselo maše ručicama i traži još, još…' I to joj je najveća potvrda da je uspjela. Kritika uopće ne dijeli Archiejevo mišljenje, publika ne čeka u redovima da bi nabavila 'Klupu', internet se nije užario od narudžbi.

Ipak, sa zanimanjem pratim razvoj dobrovoljnog isključenja Meghan i Harryja iz kraljevskoga kruga i njihov rat protiv kraljevske obitelji iz više razloga. Prvo, riječ je o ratu dvaju zaista respektabilnih protivnika: vrha globalističkog lobija koji nastoji relativizirati i razoriti ključne tradicionalne vrijednosti suvremenog svijeta (od države do obitelji, koji izmišlja nova ljudska prava da bi poništio stara) i na drugoj strani jednog od najsnažnijih tradicionalnih brendova – britanske krune. Konkretno, s jedne strane su novi američki spin-doktori Meghan i Harryja, koji velikim dijelom profesionalno potječu iz Silicijske doline s osloncem na holivudsku industriju zabave, a na drugoj su strani svjetski prvaci PR-a i srodnih djelatnosti koji brane čast i boje britanske krune. A to su ipak mnogo intrigantnije i napetije priče od one kako novi zagrebački gradonačelnik na putu do posla uspješno oživljava žene po tramvajskim stanicama.

Suptilna otkrića

Silicijsko-holivudska strana napala je prva. Nakon čuvenog intervjua odbjeglih Sussexa s Oprah, u kojem su kraljevsku obitelj optužili za rasizam i izostanak obiteljske i medicinske potpore Meghan, dok su je navodno mučile suicidalne misli, čak su imali i neku prednost barem u globalističkim krugovima s druge strane Atlantika. U međuvremenu Kruna je nizom suptilnih otkrića uspjela prikazati Meghan kao proračunatu, nevjerodostojnu (da ne kažem lažljivu), sebičnu i u osnovi ispraznu osobu koja manipulira ne prepametnim princem Harryjem. Istodobno Williama i Kate vrlo uspješno promovira kao modernu budućnost Kraljevstva. Svaka daljnja priča odbjeglih Sussexa o njihovim navodnim patnjama u kraljevskoj obitelji postaje time nebitna i za njih kontraproduktivna. Novi književni pothvat zvani 'Klupa' samo pojačava dojam njihove ispraznosti. I najvažnije, Kruna je pokazala da je moguće zaustaviti novi razarajući val temeljnih tradicijskih vrijednosti. Ali manje sa silom, više sa stilom.