Višnja Starešina: Trump vs. Gates: Korijeni sukoba u sjeni pandemije

Utjecaj Kine na 'svjetsku' zdravstvenu politiku preko dr. Tedrosa, čelnog čovjeka Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), u ovom je trenutku neutraliziran. Nakon velike protukineske ofenzive koju je poveo američki predsjednik Donald Trump pozivima za utvrđivanje istine o kineskom upravljanju zarazom koronavirusom pridružila mu se i europska velika trojka – London, Pariz i Berlin.

Angela Merkel se, doduše, oglasila s odgodom. Ali zatražila je od Kine – više transparentnosti. Nakon kineskog vođe Xi Jinpinga na Trumpovu je ciljniku jedan od simbola globalističke agende –​ Bill Gates. Trumpu bliski medij Fox News počeo se baviti utjecajem Bila Gatesa u WHO-u. Dakako da je dio razloga za takvo postupanje u američkoj unutarnjoj politici. Izborna je godina, Bill Gates postojani je kritičar, a kao zaštitno lice globalizma i zakleti ideološki neprijatelj Donalda Trumpa.

Gates pod kišobranom WHO-a

Ali bilo bi previše jednostrano svoditi taj novi sukob u sjeni pandemije korone na američku izbornu tematiku i predizborna pripetavanja. Naime, Bill Gates je preko svojih 'filantropskih' aktivnosti i mreže zaklada i humanitarnih uloga pod WHO-ovim kišobranom postao ozbiljan, možda čak i superioran suparnik u nametanju globalnih politika najmoćnijim državama svijeta, uključujući i SAD. I to se dogodilo prije nego što je Donald Trump postao predsjednik SAD-a.



Kad pogledamo financijere WHO-a u prošloj godini, podaci govore da je najveći pojedinačni donator SAD s 15 posto udjela (400 milijuna dolara) u ukupnom proračunu. S desetak posto udjela iza SAD-a gotovo su poravnate Velika Britanija i Fondacija Billa i Melinde Gates. No ako se uzme u obzir da je peti na popisu financijera (šest posto) GAVI Alliance (bavi se cjepivima), iza kojeg također stoje Bill i Melinda Gates, vidi se da je Bill Gates u financiranju WHO-a zapravo poravnat sa SAD-om na prvome mjestu. A onda daleko iza njih nema nikoga.



Financiranje, dakako, daje i utjecaj. No da bi se razumio stvarni utjecaj koji Bill Gates ima preko WHO-a na javno zdravstvo u svijetu, kao i korijeni njegova sukoba s predsjednikom Trumpom, treba se vratiti četvrt stoljeća unatrag.

Sredinom devedesetih godina prošlog stoljeća američki predsjednički par Clinton snažno je promovirao globalističku agendu trgovine bez granica u kojoj je profit jedini arbitar, gradeći odgovarajuću infrastrukturu u trgovini (WTO), ljudskim pravima, zdravstvu… Na tom je valu tadašnji genijalac internetske revolucije, osnivač i suvlasnik Microsofta Bill Gates lansiran u vrh globalističke politike – kao filantrop.

Dok se najpoznatiji 'filantrop' globalizacije George Soros angažirao na promjeni i kontroli političkih sustava, Microsoftov osnivač i u novoj je misiji zauzeo soft profil. Posvetio se očuvanju zdravlja u svijetu i u tu svrhu 2000. osniva Fondaciju Billa i Melinde Gates. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) postaje kišobran za njihovo djelovanje. Oni određuju programe koje će financirati diljem svijeta, a koji se zatim provode kao programi WHO-a.

Filantropija i farmaceutika

Njihovi programi vrijedni milijarde dolara usmjereni su nominalno na unapređenje sustava javnog zdravstva diljem svijeta i poboljšavanje zdravlja djece i žena, osobito u Africi, Latinskoj Americi, Aziji. Podupiru i provode kampanje cijepljenja protiv zaraznih bolesti, kontracepcije, različitih oblika zdravstvenih preventiva.

Međutim, sumnje u prave motive njihove 'filantropije' počinju mnogo prije dolaska Trumpa u Bijelu kuću. Naime, očito je da njihove 'humanitarne' fondacije dobivaju enorman novac farmaceutske industrije (izuzet od poreza), kojim bračni par Gates putem WHO-a financira programe preko kojih te iste kompanije zarađuju ekstraprofite.

Gatesova fondacija pak putem javno-privatnih partnerstava sa zdravstvenim sustavima država u kojima djeluje i mreže NGO-a koje financira jača svoj horizontalni utjecaj. A financiranjem WHO-a vertikalno utječe na 'svjetsku' zdravstvenu politiku namećući joj svoje prioritete.



U međuvremenu su veliki pomaci u zdravlju u Africi izostali, siromaštvo je jednako ili veće. Ali su zato Gatesove fondacije postale paralelna svjetska vlast, ugrozivši čak i samu američku državu koja ih je nekoć stvorila. To je korijen sukoba između Donalda Trumpa i Billa Gatesa koji je sada otvorila koronakriza. Taj će sukob jačati kako se približavaju američki izbori. Između Trumpa i Xija velika europska trojka izabrala je ipak Trumpa. Izbor između Trumpa i Gatesa neće biti tako jednostavan.