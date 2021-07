Britanski direktor za trgovinu u Središnjoj Europi: Mogućnosti suradnje s hrvatskim izvoznicima su ogromne

Na konferenciji 'Pametni znaju čemu služi izvoz' u petak je preko video veze sudjelovao Richlove Mensah, regionalni direktor za trgovinu i investicije u Središnjoj Europi iz Odjela za međunarodnu trgovinu u britanskoj Vladi.

Britanac je u razgovoru jedan na jedan ispričao kako je Brexit utjecao na promet robe i usluga te vrlo diplomatski odgovarao na provokativna pitanja Liderova novinara Vanje Figenwalda o neriješenim političkim odnosima sa Sjevernom Irskom te o rezultatima trgovinske razmjene nakon izlaska iz Europske unije. Radi se s partnerima na pronalasku zajedničkog jezika, naravno da ima poteškoća, ali bit će sve ok, ukratko je rekao Mensah o situaciji s potencijalnoj secesiji Sjeverne Irske i rješavanju pitanja s Bruxellesom.

Podaci o post-brexit trgovini nisu baš ohrabrujući, trećina britanskih tvrtki koja posluje s EU je zabilježila pad, a 17 posto britanskih tvrtki je privremeno ili stalno prestalo surađivati s EU. Zamjena EU partnera ugovorima sa SAD-om ne napreduje kao što se očekivalo, no referirajući se na Bloombergovu ocjenu Brexita 'No gain, just pain' Mensah je pozvao na to da se pričeka kraj financijske godine i objektivne podatke prije nego se iznose proizvoljne procjene. Teško je razdvojiti utjecaj koji je koronavirus imao globalno na trgovinu od učinka Brexita, dodao je.

Britanci i dalje računaju na europsko tržište. - Europa nam je najveće tržište, najbliži susjed i nastavit će nam biti ključno tržište. Promjene u trgovinskim odnosima proći će kroz prilagodbe i trgovina će nastaviti rasti - uvjeren je Mensah koji je rekao i kako su mogućnosti suradnje s hrvatskim izvoznicima i startupovcima ogromne. Hrvatske tvrtke s globalnim težnjama od njih mogu očekivati podršku, ali i profitirati od razvijenog financijskog sustava. Mensah je naglasio kako je London bio i ostao globalni financijski hub.