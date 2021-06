Rast ulaznih troškova: Kako odgovoriti na izazove?

Poremećaji u svjetskim lancima nabave uzrokovali su drastičan rast cijena repromaterijala i sirovina koji je neugodno iznenadio proizvođače. Ne samo da su sirovine skupe, nego su, kako to obično biva, neke uslijed ogromne potražnje postale nemoguće za nabaviti. Taj se trend osjeti u svim branšama, i premda su neki analitičari optimistično predviđali skoru normalizaciju na robnim burzama, eskalacija cijena je još uvijek u tijeku.

- Od informacija koje dobivamo od naših članica možemo zaključiti da nema područja u kojem nije došlo do porasta cijena sirovina, a posljedično tome i rasta cijena proizvoda od tih sirovina - nedavno su nam kazali iz Sektora za industriju i održivi razvoj HGK navodeći kako je plastična ambalaža poskupjela za 80 posto, kartonska do 40 posto, a neke su sirovine poput polipropilena i polietilena porasle i do sto posto.

Isporuka koja stečaj znači

Proizvođači plastičnih cijevi koji ovise o uvozu tih sirovina dišu na škrge, a poslovima na aglomeracijama prijete opasna zakašnjenja. Ugovore o isporukama plastičnih cijevi za velike projekte kao što su aglomeracije potpisani su puno prije no što je tržište podivljalo. U međuvremenu, proizvođači su se našli u škripcu. Prvo jer je gotovo nemoguće doći do sirovine, drugo zato što im je proizvodnja višestruko poskupjela te treće zato što isporuka cijevi po ugovorenim cijenama za njih znači i goleme gubitke, ako ne i stečaj. Postoji još jedan faktor, zakašnjenja radova na aglomeracijama koje se uglavnom financiraju europskim novcem podložna su penalizaciji, a još nema vijesti da će zbog izvanrednih okolnosti penali biti suspendirani.

Europska i hrvatska industrija prerađivača plastike nikada se nije suočila s tako dramatičnim nedostatkom sirovina, uskim grlima u opskrbi i ekstremnim povećanjem cijena kao ove godine. - Ta situacija prijeti ekonomskom opstanku brojnih malih i srednjih poduzeća, ali također ugrožava proizvodnju bezbrojnih proizvoda, od primjene u građevinarstvu i automobilskoj industriji do osnovnih proizvoda za pakiranje hrane i lanaca opskrbe lijekovima. Hrvatska je, kao i Europa, neto uvoznik polimernih sirovina i stoga je natprosječno osjetljiva na poremećaje na tržištu - tumače iz Sektora za industriju i održivi razvoj HGK.

Pojašnjavaju da je trenutni nedostatak sirovina uzrokovan poboljšanjem globalne ekonomije u kombinaciji s izvozom plastike iz Europe u Aziju i Sjevernu Ameriku, a problemu u logistici doprinosi i nedostatak kontejnera u Europi, kao i manja proizvodnja plastike u SAD-u.

Situaciju dodatno usložnjava i povećana potražnja za određenim sirovinama koje se koriste za zaštitne predmete protiv COVID-19.

Čelični živci za rad s metalima

Među najteže pogođenim proizvođačima su i oni čiji rad ovisi o nabavi čelika. Skok u njegovoj cijeni nije bio jednak za sve vrste i stupnjeve legiranja. Cijene visokolegiranih i niskolegiranih čelika više su porasle od cijena ugljičnog čelika. Sukladno tome, porasle su i cijene proizvoda, no, problem prethodno ugovorenih cijena i tu je veliki problem koji zahtijeva puno angažmana proizvođača kako bi isposlovali najbolje moguće uvjete za nastavak poslovanja bez velikih posljedica.

– U nekim ugovorima usklađujemo cijenu s burzovnim indeksima, ali većina poslova koje obavljamo ugovorena je prošle godine i to nam stvara velike probleme. Trenutačno pregovaramo sa svakim kupcem pojedinačno i pokušavamo pronaći rješenje zbog ovolikog rasta cijena – rekao je u posljednjem razgovoru za Lider Miroslav Bajkovec, zamjenik direktora Bajkmonta, koji se bavi projektiranjem i proizvodnjom građevinskih i industrijskih čeličnih konstrukcija, tehnološke opreme i ostalih metalnih proizvoda.

Da proizvođačima trenutno najveću prijetnju predstavlja porast cijena sirovina potvrđuje i Marijan Nöthig, direktor čakovečke ljevaonice Ferro Preis, koja se u radu koristi čelikom, sirovim željezom i sličnim materijalima čije cijene dvoznamenkasto rastu. Premda pokušavaju ta poskupljenja kompenzirati povećanjem cijena i dobiti, a cijene ključnih sirovina u ugovorima su im uglavnom vezane uz burzovne cijene najkorištenijih materijala, traže i načine kako se boriti sa svekolikim rastom cijena prijevoza, ambalaže i slično. Također, dobavni lanci i ustaljeni načini nabave potpuno su poremećeni.

- Mijenjaju se načini nabave i potražnja. Sirovo željezo dobavljamo iz rudnika u Africi, Rusiji ili Južnoj Americi i tu je problem logistike brodova koji nekad uopće ni ne krenu. Kina ima jako veliku potražnju za tim robama i otpadnim čelikom, tako da oni gutaju praktički sve svjetske zalihe, onda to kvari i logističku priču i cijene na tržištu rastu. No, ta potražnja je umjetna. Nastaje globalna neravnoteža u logistici, stvara se nered u tenderima, sve to puno utječe na cijene, na način nabave, logistiku i isporuku - pojašnjava Nöthig.

Kako odgovoriti na izazove

