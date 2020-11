Upoznajte najmoćnije - Jasminka Horvat Martinović: Matematika i ja smo ‘kliknule na prvu‘

Predsjednica Uprave Wiener osiguranja Jasminka Horvat Martinović oduvijek si je voljela postavljati visoko ljestvicu. Nadahnuće traži u poznatim i nepoznatim ljudima koji žive svoj san i od njega ne odustaju, kao što su to činili primjerice Frida Kahlo i Steve Jobs. Kao mala bila je pomalo sramežljiva odlikašica te je plesala balet i svirala klavir, a danas nema neki poseban hobi, ali uživa u putovanjima. Sve to saznali smo snimajući video za Liderov serijal Upoznajte najmoćnije ispred Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu.

Tom nam je prilikom rekla i da su ona i matematika 'kliknule na prvu' te da ju je upravo to dovelo do današnje pozicije.

- Matematika je vrlo jasna i egzaktna. Naučila me razmišljati, zaključivati i rekla bih da me je studij matematike odveo i do današnjeg posla, do ovoga što radim u osiguranju.

Ipak, budući da je uronjena u matematičku egzaktnost, kaže da bi se voljela okušati u nečem što podrazumijeva malo više kreativnosti, slikanjem ili sviranjem nekog novog instrumenta. Zanimalo nas je što je najlakše razljuti.

- Obično kažu da mi je prag tolerancije visok, trebali bi pitati moju djecu slažu li se s time, mimo toga, ljudska pohlepa, egoističnost - rekla je Horvat Martinović dodavši da je najlakše odobrovolje dragi, pozitivni ljudi i smijeh.

Između križaljke i knjige, radije bira knjigu te nam je i preporučila jednu koju bi bilo dobro pročitati.

- Obično čitam po nekoliko knjiga paralelno, kako stignem. Međutim, s obzirom na ovu situaciju, vrlo je prikladna knjiga Kratka povijest sutrašnjice od Hararija.

Što smo još doznali o jednoj od najmoćnijih žena hrvatskog biznisa pogledajte u videu.

Na konferenciji Žene u biznisu koja će se održati 3. prosinca Jasminka Horvat Martinović sudjelovat će na panelu Što kad propadnu i plan A i plan B i plan C. Već tradicionalno na konferenciji će biti predstavljena prestižna lista 300 najmoćnijih žena hrvatskog biznisa i dodijelit će se nagrade onima koje su se svrstale među prvih deset. Susret nezaustavljivih žena koje iz dana u dan dokazuju da je samo nebo granica već godinama je izvor inspiracije i motivacije za poravnavanje društvenih nejedankosti i poticanje veće zastupljenosti žena na najvišim položajima. Ponosni smo iz godine u godinu predstavljati istinske uzore jer oni su prijeko potrebno nadahnuće u neizvjesnim vremenima.

Mladim je ženama predsjednica Uprave Wiener osiguranja poslala nekoliko važnih poruka:

- Rekla bih da je vrlo važno da ne misle da moraju biti sto posto spremne za neku novu poziciju. Ponekad treba preuzeti rizik. Ponekad se treba zauzeti za sebe. Samopromocija je jako bitna, rekla bih da ona vrlo često ženama fali. Nekako mislimo ako dobro radimo, dovoljno radimo, netko će to vidjeti. Naravno, cijelo vrijeme educirati se, raditi na sebi i svakako uživati u tome što radite.

Konferencija Žene u biznisu održava se online. Sudjelovanje je besplatno uz obaveznu prethodnu prijavu.