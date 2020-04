Tehnix: Oporavak može početi u koronakabini

Dok su mnoge tvrtke zbog pandemije koronavirusa primorane zatvoriti svoja vrata, smanjiti obujam proizvodnje ili obustaviti izvozne poslove, međimurski Tehnix na tržište lansira nove proizvode. Đuri Horvatu, direktoru, vlasniku i glavnom inovatoru toga renomiranog proizvođača ekoopreme iz Donjega Kraljevca, trebalo je svega nekoliko dana da osmisli koronakabinu, koja je od kada se pojavila na tržištu izazvala veliku pozornost javnosti.

Riječ je o kontejneru za izolaciju osoba zaraženih koronavirusom ili onih koje nemaju simptome bolesti, ali moraju provesti određeno vrijeme u samoizolaciji.

Potpuno sigurno

Koronakabinu su, kažu, razvili ponajprije zbog svojih vozača koji voze Tehnixove proizvode naručiteljima diljem Europe. Nakon povratka, kamion ide na dezinfekciju, a vozače se smješta u sterilnu kabinu, gdje se mogu odmoriti i u njoj boraviti do nove vožnje.



– Veliki je interes za ovaj proizvod, što ne čudi jer je koronakabina jedinstven, potpuno odvojen prostor koji ima sav komfor za boravak do četiri osobe, tako da je sasvim sigurna za korištenje, kako onih u izolaciji tako i osoblja koje će se brinuti o izoliranima – kaže tvorac Tehnixa, tvrtke koja projektira, proizvodi, servisira i održava opremu i strojeve za zaštitu okoliša.

Kabina ima sanitarni i boravišni prostor, velika je oko 20 četvornih metara, dimenzija 3 x 6,40 metara, a opremljena je kuhinjom, kupaonicom i prostorom za spavanje, ima sustav grijanja i ventilacije te je pogodna za dulji boravak. Osobe koje borave u prostoru nemaju kontakt s drugim ljudima, a na način postupanja s opremom navodi ih se telefonom.



Beskontaktni pristup omogućava, uza sigurnost korištenja, i jednostavnu dostavu hrane i lijekova te uzimanje uzoraka.

Spremni za veće narudžbe

U Tehnixu, koji veliki dio svoje proizvodnje plasira na inozemna tržišta, zasad je proizvedeno dvadesetak koronakabina, a deset ih je već prodano. Upiti i dalje stižu, iz Hrvatske, Slovenije, Luksemburga i ostalih zemalja EU i svijeta, jer ugroza virusom COVID-19 nije prošla. Spremni su za veće narudžbe, jer proizvod nije namijenjen samo medicinskim ustanovama nego raznim institucijama i poduzećima za izolaciju radnika koji dolaze iz inozemstva i moraju u samoizolaciju, ali kupci mogu biti i hoteli, autokampovi, otoci, vojska...



Kako za Lider kaže Horvat, proizvodnja se odvija uobičajenim ritmom, pridržavajući se svih mjera opreza, a na bolovanju su samo radnici koji moraju ostati kod kuće s malom djecom. Stoga u vrlo kratkom roku, bude li većeg interesa kupaca, na tržište mogu plasirati sve narudžbe koje za kabine zaprime.

Beskontaktno zbrinjavanje

Cijena jednoga kontejnera iznosi oko, mogućnosti primjene su brojne, a jedna od njih je modularna gradnja kontejnerskoga kompleksa.U Tehnixu razmatraju projekt gradnje Istraživačkog centra u Splitu, ponajprije namijenjenog istraživanju lijeka za COVID-19.– Specijalnim modularnim sustavom gradnje sagradili bismo prostor na četiri kata, površine 2000 četvornih metara – otkriva Đuro Horvat.

Još je jedan proizvod ono na čemu se u tvornici trenutačno intenzivno radi. Riječ je o postrojenju za zbrinjavanje infektivnog otpada, korištenih maski, rukavica i ostale opreme za zaštitu od koronavirusa.



– To je zatvoreni sustav, također beskontaktni, u kojem se termički uništava korištena oprema. Svatko postrojenje je mobilno, dovodi se do korisnika, koji tada ne mora odvoziti kontaminirani otpad nego ga na licu mjesta uništava – objašnjava Horvat.

Tržište je dobro reagiralo već na najavu proizvoda, upita ne manjka, a mobilno postrojenje za zbrinjavanje kontaminiranog otpada uskoro će biti i službeno predstavljeno javnosti.



A danas vodećeg proizvođača ekoopreme Horvat je osnovao prije gotovo trideset godina, točnije 1991. godine. Većina Tehnixovih proizvoda njegovi su izumi za koje je primio brojne nagrade. Đuro Horvat je rođen 1943. u selu Draškovcu u Međimurju, nakon završene srednje tehničke škole u Varaždinu diplomirao je ekonomiju na varaždinskom odjelu zagrebačkoga Ekonomskog fakulteta, a do osnutka tvrtke Tehnix dvadeset pet godina bio je voditelj proizvodnje u Končaru.



Tehnix projektira, proizvodi i servisira strojeve i opremu za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom. Trenutačno ima 480 stalno zaposlenih, 50 patenata i inovacija te više od 350 vlastitih proizvoda koje prodaje širom svijeta. U Tehnixovim pogonima proizvode se i paneli koji se primjenjuju na fasadama, u modularnoj gradnji, oblaganju ventilacijskih kanala, u industrijskim halama te različitim tipovima kontejnera.

Cirkularna ekonomija

Kompanija Tehnix poznata je i po svojim specijalnim komunalnim vozilima. S Mercedesom je potpisala ugovor o zajedničkoj suradnji na području proizvodnje specijalnih vozila za prikupljanje, sabijanje i istovar prikupljenoga komunalnog otpada iz naselja, gradova, javnih institucija i poduzeća. Vlastite inovacije i razvoj specijalnih vozila omogućili su joj da proizvede nadogradnju za više tipova vozila raznih kapaciteta, poznatih pod zajedničkim nazivom Ekomunal. Na osnovi poslovne odluke Tehnixa i Mercedesa sagrađena je i prva tvornica za projektiranje i proizvodnju specijalnih komunalnih vozila u Hrvatskoj, a godišnja proizvodnja je povećana sa 100 na 500 vozila. Time su osigurane potrebe tržišta, povećan broj zaposlenika te je povećan i izvoz.



Tehnix danas proizvodi više od 300 strojeva i opreme za zaštitu okoliša, za što je dobio stotinu svjetskih priznanja i odličja.



– Razvili smo inovativnu tehnologiju za reciklažu otpada MO-BO-TO, koja omogućava da komunalni otpad postane gospodarski resurs. Industrijskom reciklažom miješanoga komunalnog otpada dobivamo osam vrsta sirovina, proizvodimo ekokompost i RDF gorivo, koje se dobiva preradom otpada – ističu u Tehnixu.



A Horvat napominje da s inovacijama ne planira stati jer su gospodarenje otpadom i zaštita okoliša neizbježni, bez njih nema budućnosti. Stoga je Tehnixov cilj razvijati i proizvoditi kvalitetne tehnologije kojima se postiže održivi razvoj i cirkularna ekonomija.