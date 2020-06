MLINAR: Bivši šef Jamnice Mislav Galić novi predsjednik Uprave

Mislav Galić novi je predsjednik Uprave Mlinara umjesto Dominika Nikolića. Galić je u Mlinar došao prije nekoliko mjeseci. Najpoznatiji je kao jedan od ključnih ljudi u Agrokoru. S pozicije predsjednika Uprave Jamnice smijenjen je u kolovozu 2018. s obrazloženjem izvanrednog povjerenika Fabrisa Peruška da je 'dio prijašnje Uprave Agrokora, koja je uzrokovala pokretanje postupka izvanredne uprave te da se protiv njega vodi kazneni postupak, što šteti poslovnom ugledu Jamnice i Galića ograničava u kvalitetnom obavljanju poslova'. Smjena je uslijedila nakon Galićeva intervjua Lideru u kojem je rekao da je doprinos izvanredne uprave minoran za rekordan rezultat Jamnice.

Najveću hrvatsku pekarsku industriju lani je od Mate Škoje većinski preuzeo investicijski fond Mid Europa. Škojo je posredno ostao Mlinarov suvlasnik jer su on i Mid Europa zajedno osnovali SEE Bakery International, koji je vlasnik Mlinara. U sklopu te transakcije na čelo Uprave umjesto Škoje postavljen je dotadašnji član Uprave Dominik Nikolić. On se sad, nakon deset mjeseci, vratio na poziciju člana Uprave u kojoj su još dugogodišnji mlinarovac Marin Picukarić i od studenoga prošle godine Lena Habuš, koja je također na čelu zagrebačkog SEE Bakery Internationala.