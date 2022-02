Tvrtke i karijere: Smjene i pripajanja u Fortenovinim tvrtkama, novi direktor Unilevera Hrvatska, vlasničke promjene u BTravelu…

KOZUM PLUS je pripojio dvije FORTENOVINE tvrtke – LATERE TERRAMU i PET-PROM ULAGANJA. Osim toga, promjene su se dogodile u FORTENOVINIM tvrtkama PIK-VINKOVCI, BELJU i VUPIK PLUSU, u kojima je Ivan Boban imenovan novim članom Uprave umjesto Anamarije Paić. Inače, Boban je do 2017. godine bio prokurist AGROKOR – TRGOVINE te je od 2017. do 2019. bio član NO-a KONZUMA. I sama FORTENOVA GRUPA je pripojila svoje tvrtke-kćeri AISLE 36 i AISLE 43 te svoju tvrtku GO.ADRIATICA PLUS. ROTO DINAMIC je također pripojio tvrtku DB KANTUN VELEPRODAJA, u kojoj vlasništvo dijeli s FORTENOVA GRUPOM.

Direktor zagrebačkog BTRAVELA Dalibor Bilić ušao je u vlasničku strukturu tvrtke, a osnivača, slovenski BTRAVEL, kao suvlasnik je zamijenIla druga slovenska tvrtka, NEKTAR NATURA. Te dvije tvrtke sa sjedištem u Kamniku povezuje direktor Tomaž Lah, koji je i vlasnik slovenskog BTRAVELA. Bilić je u zagrebačkoj agenciji ostao na poziciji direktora, na kojoj je od 2016. godine.

Marko Čuček, dosadašnji prokurist UNILEVERA HRVATSKA, imenovan je direktorom tvrtke umjesto Bruna Hudoletnjaka, a Hrvoju Renduliću dodijeljena je prokura.

Tvrtka GRAĐEVINARSTVO I PROIZVODNJA KRK pripojila je svoju tvrtku kći REQUIES.

Tvrtka KONČAR – INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT promijenila je naziv u KONČAR – INŽENJERING.

Tinu Ivandiću dodijeljena je prokura u tvrtki VALENTIĆ I VALENTIĆ.

VIT TRANSLOGISTIKA je pripojila tvrtku TIN TRANSPORT.

Ante Kovač imenovan je zastupnikom hrvatske podružnice tvrtke 3M (EAST) AG umjesto Tomislava Šlata i Sanje Barišić.

Potvrđen je predstečajni sporazum ASCOMMERCEA u vlasništvu Branka Vuke, Ivana Vuke i Marine Vuko Abičić. Sporazumom je određeno da neosigurani vjerovnici otpisuju 50 posto od 19,6 milijuna kuna tražbina uz otplatu u trajanju od četiri godine, nakon godine dana početka.

Anna Rupenović i Marina Jahn Rodin pridružile su vlasničkoj strukturi CEL.MAR.MEDIJE.

Ladislav Matić postao je novi direktor CELANOVE umjesto Dragane Marinković.

Nakon što je Snježana Posavec Mitrov naputila vlasništvo odvjetničkog društva BUTERIN&POSAVEC, tvrtka je promijenila naziv u BUTERIN&PARTNERI.

Biljana Frajha imenovana je direktoricom KRAJČINE umjesto Borisa Ćupurdije, a Nedjeljku Mihalju dodijeljena je prokura.

Ivo Bilan zamijenio je suvlasnicu splitskog RIVIERA OILA Slavicu Bilan na mjestu člana Uprave.

Dosadašnji predsjednik Uprave STRIDON INŽENJERINGA Branko Perković imenovan je direktorom.

Željan Kalac imenovan je članom Uprave ČISTOG OTOKA iz Vira umjesto Hrvoja Bašića.