Klub izvoznika: Potrebno je još više iskorištavati potencijale hrvatskih izvoznika

U utorak je, u neformalnoj i opuštenoj atmosferi, na krovu najvišeg nebodera u Hrvatskoj, u Strojarskoj ulici u Zagrebu, održan 31. susret Liderovog Kluba izvoznika, projekta koji od 2011. godine okuplja najuspješnije hrvatske tvrtke čije je poslovanje okrenuto izvoznim tržištima. Bila je to prilika da se dosadašnjim članovima Kluba predstave i čelni ljudi šest novih članova, AKD-a, Bajkmonta, Ferro-preisa, Liburnia pomorske agencije, Modepacka i Požgaj grupe.



Prethodnih je godina robni izvoz ostvarivao 15 milijardi eura prihoda, a turizam oko 12, a ove će godine, zbog korone, omjer najvjerojatnije biti još povoljniji u korist izvoza robe. Tako je prema podacima DZS-a u drugom tromjesečju ove godine ukupni izvoz pao nešto više od 40 posto, dok je izvoz roba pao tek za 10 posto, a upravo to se odnosi na klasični izvoz hrvatske proizvodnje.



Da bi ukazali koliku važnost na cjelokupno gospodarstvo imaju izvoz i izvoznici, Lider je početkom lipnja pokrenuo akciju „Brojimo šlepere sa robom za izvoz“, kojom je do sada medijski ispraćen 21 hrvatski izvozni posao.



-No, to je tek manji broj svih izvoznika koje i ovom prilikom pozivamo da se jave redakciji Lidera i priključe našoj akciji koju su počeli prenositi i drugi mediji, što bi s vremenom moglo uvjeriti i kreatore ekonomskih politika da više počnu iskorištavati potencijale koje imaju hrvatski izvoznici - rekao je okupljenim izvoznicima Miodrag Šajatović, glavni urednik Lidera.



Tvrtka Ferro-Preis iz Čakovca, nova članica Liderova kluba, izrađuje proizvode od lijevanog željeza i komponente za renomirane svjetske proizvođače u različitim područjima industrije, broji dvjestotinjak zaposelnih i ima godišnji prihod od oko 17 milijuna eura, od toga je 98 posto realizirano izvoznim poslovima. Glavna tržišta su Austrija, Njemačka, Italija, Nizozemska, Francuska, Irska. Iako je koronakriza utjecala sa planovima se ne staje.



-Uskoro počinjemo gradnju novog proizvodnog pogona za kojeg će početna investicija iznositi šest milijuna eura – najavio je Renato Martinjak, direktor pordaje i markteinga Ferro-Preisa.



Optimizma ne manjka ni u Požgaj Grupi, još jednom novom članu Liderova Kluba izoznika, koja devedeset posto svojih proizvoda plasira u izvoz, na zahtijevna tržišta Njemačke i Skandinavije.



- Osnovani smo prije četrdesetak godina, razvili smo se vlastitim kapitalom, počeli smo od pilane, koju je otvorio djed, a danas imamo pet tvornica i preko petsto zaposlenih. Izvoz nam je pao za dvadeset posto, ali nadamo se vraćanju na stare rezultate, kada smo plasirali 140 milijuna kuna robe u izvoz – rekao je Nikola Požgaj, predsjednik uprava Požgaj Grupe.



Inače, Liderov Klub izvoznika danas broji 26 članova, a čine ga AD Plastik, Agencija za komercijalnu djelatnost (AKD), Alarm automatika, Applied Ceramicsa, Badel 1862, Bajkmont, DHL International, DIV Grupa, Ericsson Nikola Tesla, Ferro-Preis, HBOR, Hrvatske kontrole zračne plovidbe (HKZP), Ina, JGL, Kotka, Kraš, Liburnia pomorska agencija, Modepack, Odašiljači i veze, Podravka, Požgaj Grupa, Radin Print, Spider Grupa, Šestan-Buscha, Tehnix i Vetropack Straža.