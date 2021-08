Električno vozilo Apple Car moglo bi biti predstavljeno do kraja godine

Do konca ove godine, kompanija Apple mogla bi predstaviti svoj prvi model električnog automobila. Barem tako misli japanski kemičar i Nobelovac Akira Yoshino koji je s Reutersom podijelio svoje sumnje u vezi ambicioznog plana tehnološkog giganta.

Naime, u industriji se već najmanje godinu dana šuška o tome kako će Apple ući u lukrativan biznis električnih automobila i konkurirati velikom Tesli, ali rijetki 'upućeni' su izlazili s konkretnim informacijama. Izumitelj prve litij-ion baterije Yoshino smatra da bi tehnološki div svoj Apple Car mogao lansirati do 2025., a to znači da će do kraja godine nešto i najaviti.

Budućnost mobilnosti

Kako je Reutersu objasnio Yoshino, trenutno automobilska industrija razmišlja kako uložiti u budućnost mobilnosti. Istovremeno, to čini i IT industrija. Nekad, negdje, doći će do konvergencije te dvije industrije, kazao je Nobelovac i dodao da Tesla ima svoju nezavisnu strategiju, a oko treba držati na Appleu.

Inače, Yoshino je zajedno s Johnom Goodenoughom i Stanleyem Whittinghamom prije dvije godine dobio Nobelovu nagradu za razvoj litij-ionske baterije, lagane punjive i snažne baterije koja se danas koristi u mobilnoj tehnologiji, prijenosnim računalima i električnim vozilima. Kako je tada izjavio odbor za dodjelu prestižne nagrade, litij-ionska baterija može spremiti velike količine energije iz solarnih elektrana i vjetroelektrana omogućavajući društvo bez fosilnih goriva.