Iskustvo jedne mame: Rad od kuće s troje djece čini se kao nemoguća misija, ali...

Preporuka Civilnog stožera RH da radije ostanemo kod kuće, zatvaranje i ograđivanje dječjih igrališta i smanjeno kretanje najteže padaju roditeljima male djece. Oni sretnici koji imaju kuću ili stan s dvorištem imaju sreće. Vlastito dvorište s komadićem sunčeva svjetla i svježeg zraka barem malo ublažava ovu iznimno izazovnu situaciju.

Znam o čemu pišem jer živim u novozagrebačkoj utvrdi u šezdesetak kvadrata na petnaestom katu s troje djece od dvije do osam godina. Radimo za kuhinjskim stolom i suprug i ja, školarka uz nas pohađa online nastavu, a vrtićarci, dok se sav naš radni dan zbije u tih desetak sati (jer sad od kuće oboje radimo i više), uglavnom su prepušteni sebi, HBO GO-u, Netfllixu (da sam bar influencerica pa da se jave i ponude mi još crtića i dječjeg sadržaja jer sam očajna) i YouTubeu.

Ne treba me podsjećati da si pravim medvjeđu uslugu, da ću, dok pokušavam sačuvati posao i privid normalnoga, izgubiti dečke koji će uz pretjeranu izloženost prečesto nekontroliranim sadržajima postati vjerojatno sve ono što nijedna majka ne bi htjela – nepredvidljivi i neobuzdani. Sve to znam! Pa si zamišljam da im ipak ovo zajedničko vrijeme, to što smo svi već tjednima i još ćemo biti tjednima zajedno zatvoreni u ovom zamku, ipak znači više od nasilnog crtića na koji nabasaju dok sumanuto pretražuju YouTube.​

Prepustite ih mašti

A na toj platformi ima i zanimljivih sadržaja. Svaka dva dana​ ukucam im workout for kids i imaju animirane filmiće s vježbama za malce u karanteni koji su tako vješto složeni da animacijom i glazbom vuku klince na jumping jackove i sklekove. Kad odrade kardio, dobro im je pustiti i zanimljive vježbe joge, yoga for kids, koje su se također pokazale kao odličan i zanimljiv trening za malce. Dobra je fora također prepustiti ih mašti. Kad nema obveza i kad su svi troje u kazni zbog tableta, zbog čega su primorani sadržaj tražiti sami, onda se doista mogu i zaigrati. Soba je bojno polje, u nju ne treba ulaziti, legići, autići, parking-garaže, dinosauri, plišanci, skorene prljave čarape, ostaci keksa...

Nema čega nema, ali oni se igraju u krevetu od kojega su složili šator i prave se da su na moru i piju koktele. Ne znam gdje su to vidjeli, mi smo više od žestice i piva. Treba im priznati da im mašta ipak radi prilično dobro i da su svakog dana sve bolji i bolji u osmišljavanju lego-konstrukcija. Crteži su im sve bolji i zanimljiviji, puni detalja, što je također dobro. Društvene igre imaju potpuno novu dimenziju, mama i tata već su toliko tankih živaca da bi se igra trebala zvati 'Čovječe, daj se stvarno ne ljuti za svaku sitnicu!'. Kartaške igre poput 'Una' izazivaju agresiju pa smo ih zabranili.

Kućni poslovi

A i povezali su se međusobno jako, pogotovo s najmlađim, kojega su brat i seka sve do ovoga uvijek​ tretirali kao bebu. Sad se, kad prijatelje viđaju samo na pozivima na Whatsappu svakih nekoliko dana, broji svaki drug. Vrlo je dobro uključiti ih i u što više kućanskih poslova. Otkako je uvedena ova djelomična karantena, djeca vade posuđe iz suđerice, sortiraju prljavo rublje prema bojama, spremaju krevete, serviraju stol, metu mrvice koje sami namrve pod stolom, peru prozore, brišu prašinu. Osmogodišnjakinja čak moderira pripremu doručka pa nahrani braću i sebe, čokolinom, naravno, ne priprema poširana jaja na tostu s avokadom, ali i to treba cijeniti ako roditelji dobiju koju minutu više sna. Jako je dobra ideja uključiti ih, prema godinama, i u kuhanje ili pripremu kruha i kolača. Nek se dignu ti silni kvasci koje smo kupili!

Tko je bolji roditelj

Da, postoje psiholozi i odgajatelji koji će vam reći da je to roditeljski minimum, ako i to. Da djeci treba napraviti poligon za igranje od jastuka, lonaca, dasaka, ribeža za jabuke, kutija i koječega drugoga kako bi im proradili i mišići i moždane vijuge. I da im treba dati da stvaraju znanstvene pokuse, pokazati im kako od rola WC papira praviti ždralove i T-Rexa. I naravno, ima roditelja koji će to raditi bolje i pametnije od nas i zbog kojih ćemo se svi posramiti i otići u krevet s mišlju kako smo u još nečemu podbacili. Nismo, ovo je mod za preživljavanje. I kad svi preživimo, onda možemo raspravljati tko je bolji roditelj.