Naomi Osaka se povukla iz tenisa i lansirala angažirani beauty brend KINLÒ

Nakon što je ostala bez finala US Opena, jedna od najboljih svjetskih tenisačica Naomi Osaka najavila je da do daljnjega planira uzeti pauzu od tenisa. Osim što će se usredotočiti na svoje zdravlje, planira se iskušati u beauty industriji i to u nišu koji dosad nisu 'popunili' veliki brendovi. Naime, tenisačica je nedavno lansirala brend KINLÒ, liniju proizvoda za sunčanje namijenjenih tamnoputim osobama. Kako je tenisačica japansko-haićanskog porijekla izjavila u priopćenju, u svijetu je mnogo predrasuda o tamnoj koži, a jedna od najopasnijih je da njoj ne treba zaštita od sunca ili da ne može razviti melanom.

Nova misija

Osim toga, standardne kreme za zaštitu od sunca nerijetko ostavljaju bijeli trag što odbija tamnopute potrošače od korištenja. Brend KINLÒ je razvijen u suradnji s dermatolozima te pokriva potrebe potrošača koje su dosad zaobilazile kozmetičke kompanije. Tim je potezom Naomi Osaka pokazala da ne rastura samo na teniskom terenu već da zna iskoristiti snagu svog osobnog brenda za ostvarenje ciljeva koje ona smatra važnima.

Osim što je njen kozmetički brend angažiran i inkluzivan, u svjetske je medije ovog ljeta dospjela i zbog toga što je javno progovorila o svojim mentalnim problemima - depresiji i tjeskobi. Osaka je tada željela skrenuti pozornost javnosti na probleme s kojima se sportaši svakodnevno nose i koji mogu biti jednako ograničavajući u njihovoj karijeri kao i, primjerice, fizičke sportske ozljede

Nakon njenog istupa i povlačenja s Roland Garrosa mnoge su javne osobe, posebno iz svijeta sporta, dale podršku Osaki i pozdravile senzibiliziranje javnosti po pitanju problema s mentalnim zdravljem.