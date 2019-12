Nemaš podcast? Dakle, ništa od slave

Postavite li današnjim klincima pitanje: 'Što želiš biti kad odrasteš?', među najčešćim odgovorima, vrlo vjerojatno, našao bi se i 'podcaster'. 'Podcasti' su, naime, odavno izašli iz sfere zabave namijenjene isključivo 'geekovima' i postali pravi pop-kulturni fenomen, bilo da se bave svijetom sporta, glazbe i filma, lovom na izvanzemaljce bilo da dijele savjete kako svoj život i sama sebe učiniti boljim.

Sve to, barem na prvu, čini se poput nečega čime biste se bez previše truda mogli proslaviti preko noći i u rekordnom roku prikupiti vojsku sljedbenika koji će s nestrpljenjem iščekivati svaku vašu umotvorinu. Prema definiciji, 'podcast' je digitalna datoteka koja sadržava audiozapis ili videozapis distribuiran internetom RSS tehnologijom i namijenjen praćenju na računalu, mobitelu ili televiziji s pomoću uređaja kao što je Apple TV.

Najpopularniji svjetski 'podcasteri', među kojima je i 'stand-up' komičar, MMA-ov borac i najavljivač borbi Joe Rogan, redovito ugošćuju najuspješnije i najpoznatije sportaše, glazbenike ili biznismene poput Elona Muska. Koliko je trend vlastitih 'podcasta' zahvatio selebritije, potvrđuje podatak da se time mogu pohvaliti i kraljica 'talk showa' Oprah Winfrey, košarkaška legenda Shaquille O'Neal, glumci Alec Baldwin i Anna Faris te komičari Ricky Gervais i Bill Burr.

U Hrvatskoj sramežljivo

Scena 'podcasta' u Hrvatskoj tek je u začecima i jedini je projekt koji možemo smatrati ozbiljnim Podcast Inkubator. Osim toga, smatra Velimir Grgić, producent, pisac i publicist koji i sâm često gostuje u 'podcastima', situacija je uglavnom nikakva. Nađe se solidnih pokušaja, kaže, ali kad je domet petsto pregleda na YouTubeu, znaš da nema smisla, pa tako uglavnom i ne traje dugo.

– Podcast Inkubator projekt je star dvije i pol godine i kroz je njega prošlo pet autora. Trenutačno potkastiraju Fil Tilen, Ratko Martinović i moja malenkost, Marko Petrak. Mi smo prvi hrvatski 'podcast' i prva regionalna platforma za 'podcastere'. Ukupno iza emisije stoji šest-sedam ljudi, a konce produkcije vuče glavni producent Siniša Pašić. Emisije se emitiraju na kanalu na YouTubeu koji ima više od sto tisuća pretplatnika – uvodi nas u priču Marko Petrak.

Iza sebe imaju 320 emitiranih epizoda tijekom kojih su došli do zaključka da najbolje prolazi sport, a da politika ljude najmanje zanima.

Nema diktata pravila

Aktualne su i teme koje su izvan srednjostrujaške sfere, pa su 'teorije zavjere' hit u cijelom svijetu, a ni naša publika nije imuna na njih. Petrak dodaje i da je njihov najgledaniji specijal bio onaj koji se bavio borilačkim sportovima.

–​ 'Podcasti' su svojevrsni 'reality' TV, ali s informativnim i kulturnim programom. Ljudima je dosta skriptiranih razgovora, unaprijed pripremljenih odgovora i dogovorenih tema. Žele vidjeti spontanost kod onih koje inače gledaju zakopčane do grla. To im ova forma omogućava. Drugi je razlog tehnička prilagođenost brzom suvremenom životu koju pružaju emisije na YouTubeu – objašnjava Petrak.

Prema Grgićevu mišljenju, glavni je razlog popularnosti 'podcasta' sloboda.

–​ 'Podcast' nema ljude u odijelima koji diktiraju pravila igre kreativcima, nitko ne gradi nikakav most između izvođača i publike glumeći da razumije tu 'mostogradnju'. Potreban su samo usta, mikrofon i internetska veza. I mozak 'prištekan' na usta. Katkad i kamera za još veći efekt. I to je to. Svatko može biti svoj 'talk show host', ali i koncipirati 'podcast' kao bilo što poznato iz starih medijskih formi: kao 'variety' šou, radiodramu, 'stand-up'... Ima svega, a sve to više nema veze s televizijom, radijem, studijima, velikim odlukama i velikim novcem...Samo sloboda. Stvaranja i izbora – naglašava Velimir Grgić.

Lako je početi

Za komentar o toj temi pitali smo još jednoga dobrog poznavatelja scene, redatelja i publicista Angela Jurkasa koji vjeruje da su 'podcasti' svojevrsna reakcija na nedostatak dovoljno kvalitetnog, referentnog i personaliziranog ​'infotainment'-​sadržaja na dosad vodećim vizualnim platformama poput televizije.

Za pokretanje vlastitog 'podcasta' nije vam potrebno previše truda, čak ni znanja, no zato je vrlo teško probiti se do publike, odnosno izdvojiti se u tolikoj konkurenciji.

– U pitanju je kombinacija više faktora, npr. originalnosti i kvalitete 'podcasta', emitiranja na jednom od svjetskih jezika, dakle engleskom, španjolskom, hindskom, kineskom, što osigurava kritičnu masu i milijunske preglede na globalnom planu, te izdržljivosti i ustrajnosti – navodi Jurkas i kao tehnike skretanja pozornosti na sebe i vlastiti 'podcast' ističe 'boostanje' s pomoću alata gerilskog marketinga ili klasičnih marketinških web-alata, usmene predaje te, dakako, sreće.

Na tom tragu razmišlja i Petrak, napominjući kako ćete na sebe 'pozornost skrenuti jedino kvalitetom'.

– To je jedini recept i jedini način. 'Podcast' nije šou pa da možete šokirati nekoga i privući ga da pogleda novu epizodu tako što ćete emitirati nešto skandalozno ili šokantno. Traje i do četiri sata, pa je jedino kvaliteta na duge staze provjereni recept. Reklamiramo se putem društvenih kanala i unakrsnom promidžbom u prijateljskim nam medijima – kaže Petrak.

Kako zaraditi

Kad je o zaradi riječ, u svijetu 'podcasta' vrijedi pravilo: tko ima brojeve na internetu, ima i u banci. 'Podcast' je moguće monetizirati na nekoliko načina: prvi je monetizacija kanala na YouTubeu, no cijena CPM-a (engl. cost per mile, plaćanje za svakih tisuću prikazivanja oglasa) u Hrvatskoj je prilično niska, što obeshrabruje mnoge autore. Drugi su način donacije putem platforme Patreone. Riječ je o iskušanom i vrlo popularnom načinu podupiranja medija i autora na Zapadu koji se probija i kod nas. Tu je, naravno, i opcija privlačenja sponzora. Spomenuti Joe Rogan danas od svog 'podcasta' zarađuje milijune dolara, no za to mu je trebalo cijelo desetljeće.

– Slušao sam Rogana gotovo od početka. Trajalo je deset godina, od prvih dana na kauču do današnjeg carstva koje posjeduje. Većina nema luksuz jahati na duge staze pa se slomi pod teretom entuzijazma i besparice. Najbolji opstaju. Čisto tržište – ističe Grgić.

Osim njega, koji je trenutačno svjetski broj 1, jako dobro prolazi i komičarski kružok iznikao iz njegove ekipe čiji članovi imaju vlastite 'podcaste'. Međutim, pravila nema jer je internet otvoreno tržište za cijeli planet.

– Nema univerzalnog trenda, tj. specijaliziranih tema, jer najpopularniji 'podcasteri' šaraju po raznim pop-kulturnim temama. Postoje i specijalizirani 'podcasti' u gotovo svim masovno zanimljivim područjima kulture, poput filma, npr. onaj Jeremyja Jahnsa i Chrisa Stuckmana, i glazbe, kao što je 'podcast' The Needle Drop – zaključuje Angelo Jurkas.