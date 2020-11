Porsche Unseen: pogledajte dosad neobjavljena konceptna vozila

Pod nazivom ‘Porsche Unseen’ Porsche je po prvi puta objavio tajne studije dizajna iz razdoblja od 2005. do 2019. godine.



Ovaj proizvođač sportskih vozila pokazuje 15 spektakularnih vizija vozila i time pruža ekskluzivni uvid u svoj proces dizajniranja - od prvog crteža do gotovog serijskog modela.



- Bezvremenski i inovativni dizajn naših sportskih vozila oduševljava ljude na cijelom svijetu. Vizionarske studije koncepta temelj su ovog uspjeha. One su pool ideja za Porsche dizajn sutrašnjice i povezuju našu snažnu tradiciju s revolucionarnim tehnologijama budućnosti - kaže Oliver Blume, predsjednik izvršnog odbora tvrtke Porsche AG.



Proces dizajniranja počinje sa skicom. Ona se u sljedećem koraku vizualizira kao 3D model. Čim se neka ideja treba dalje razviti, slijede mali modeli u mjerilu 1:3 i konačno tvrdi modeli u mjerilu 1:1.



- Virtualni svijet je prvi korak, ali upravo neočekivani modeli moraju se doživjeti u stvarnosti kako bi se shvatilo koliko je neki automobil mali, velik ili s iznenađujućim proporcijama. Za razliku od razvoja serijskog modela, kada se razvija sve više modela s različitim stilističkim temama, kod vizijskih projekata prvo uvijek nastaje samo vizijski model kao protagonist glavne ideje. Porsche svjesno vodi samo jedan jedini dizajnerski studio - i to u neposrednoj blizini razvoja. Weissach je naš epicentar. Umjesto otvaranja Advanced Design Studios u dalekim metropolama Sjeverne Amerike i Azije, naši dizajneri dolaze iz cijelog svijeta u Porsche u Weissach kako bi u srcu ove marke kreirali najnovija serijska sportska vozila i vizije automobila - navodi Michael Mauer, voditelj Style Porschea



U dizajnerskom studiju Porschea radi više od 120 dizajnera, stručnjaka za interijer, eksterijer, boje i materijale, maketara, modelara i studio inženjera.



Temeljem toga u Porscheu nastaje identitet proizvoda i marke koja dugoročno obilježava i osigurava izgled svih modela. Dizajnerski jezik za nadolazeće modele razvija se iz dugoročne vizije. Glavni zahtjev je povezati dizajnerski DNA Porsche s najnovijom tehnologijom vozila. To s jedne strane osigurava inovativnost budućih modela Porschea, a s druge strane evolucijsko povezivanje s bogatom prošlošću.

---nastao je na temelju tehnologije modela Porsche 919 Hybrid i obećavao je omogućavanje uzbudljivog doživljaja vožnje trkaćeg vozila koje je dostupno i vozačima amaterima. Ispod vanjskog dijela nalaze se karbonski monokok i hibridni trkaći pogon koji su modelu Porsche 919 u Le Mansu ponovno pomogli u postizanju pobjede. I dimenzije i međuosovinski razmak su bili identični kao kod trkaćeg vozila.

Sa svojim purističkim smanjenim kokpitom, karakterističnim rešetkama hladnjaka iznad središnje postavljenog motora, crvenim grafičkim naglascima i naznakama bočnih krilca na stražnjem dijelu vozila, kompaktni Porsche Vision Spyder (2019.; tvrdi model u mjerilu 1:1) podsjeća na Porsche 550-1500 RS Spyder iz 1954. god..

Studija daljnjeg razvoja ujedno služi dizajnerskom identitetu Porschea i kao pool ideja za buduće detalje - tako primjerice vrlo moderno oblikovan zaštitni luk za slučaj prevrtanja.



Porscheova vizija ‘Renndienst‘ predstavlja slobodnu interpretaciju obiteljskog prostornog koncepta za do šest osoba. Dizajnerski tim je konstruirao futurističku ‘svemirsku letjelicu‘ s atraktivnim proporcijama. Studija pokazuje kako se dizajnerski DNA Porschea s karakterističnim modeliranjem površina može prenijeti na segment vozila koji je za ovu marku nepoznat.

U unutrašnjosti putnike očekuje komforna i modularna putnička kabina. Vozač sjeda na centralno sjedalo za vozača. Potpuno električna pogonska tehnologija nalazi se u podvozju. Putnici mogu na taj način uživati u velikodušnom doživljaju prostora i putovanja u kombinaciji s tipičnim stilom Porschea.