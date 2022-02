Rolls Royce redizajnirao kultnu figuricu ‘Spirit of Ecstasy‘ (Duh ekstaze)

Jedan od najpoznatijih luksuznih automobilskih brendova, Rolls Royce odlučio je uvesti jednu novinu – za njen veliki 111. rođendan osvježili su poznatu figuricu, simbol brenda – Duh ekstaze (Spirit of Ecstasy) kako bi više odgovarala 'električnoj' budućnosti kompanije. Redizajnirana verzija pojavit će se prvi put na Spectri, električnom modelu koji će, kako se najavljuje, biti njihov najaerodinamičniji automobil do sad s koeficijentom otpora od 0,26. Usporedbe radi, automobilima Formule 1 taj se koeficijent u prosjeku kreće između 0,7 i 1,1. Kako su u izjavi za medije objasnili iz Rolls Roycea, redizajnirana verzija figurice Duh ekstaze odgovara karakteristikama Spectre, ona je 'istinska boginja brzine, spremna za vjetar, s jednom nogom ispruženom, očiju strastveno usmjerenih prema naprijed'.

Priča o ljubavi

Nova figurica nešto je niža od stare (82,73 mm umjesto 100,01 mm), a njen stav podsjeća na prvu, originalnu verziju koju je kreirao ilustrator i kipar Charles Sykes i to inspiriran jednom velikom ljubavnom pričom. Naime, početkom dvadesetog stoljeća, lord John Walter Montagu, urednik časopisa The Car, zaljubio se u mladu, inteligentnu Eleanor Velasco Thornton. No, lord bio oženjen, a Eleanor nižeg socio-ekonomskog statusa tako da su se odlučili čuvati od skandala i tajiti svoju ljubav. No, iako su više od deset godina, sve to Eleanorine rane smrti, skrivali ljubavni status, Montagu je angažirao Sykesa da mu kreira ukras za automobil i to u čast njegove ljubavi. Kipar je modelirao lik žene (Eleanor), u sličnom stavu kao i novi Duh ekstaze, s prstom preko usana sugerirajući tajnu i nazvao ju je 'Whisper'. Nešto kasnije, direktor Rolls Roycea Claude Jonhson zatražio je od Sykesa da mu izradi dostojanstveniju maskotu budući da su kupci na svoje automobile lijepili svakojake neprikladne ukrase. Umjetniku je sugerirao da pokuša dočarati duh mitske ljepotice Nike, a ovaj je modificirao Motaguov. Ostalo je povijest. Do danas, ta se figurica izrađuje pomoću poznate tehnike lijevanja – 'lost wax casting' te se svaka dorađuje ručno tako da je svaka figurica Duh ekstaze jedinstvena.