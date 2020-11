Slogan ‘Rukom ubrano, s ljubavlju pripremljeno’ sažeo je poslovnu filozofiju i praksu tvrtke Aura proizvodi iz Buzeta, koja je prije četrnaest godina počela proizvoditi rakiju, a potom i neke od ostalih tradicionalnih istarskih proizvoda. Aura proizvodi u vlasništvu su obitelji Sirotić, a tvrtka je nastala kao odgovor na sve veću tržišnu potražnju za vrhunskim autohtonim proizvodima istarskog podrijetla.

Obitelj Sirotić je prije osnivanja tvrtke takve istarske delicije pripremala za vlastite potrebe te ih je počeli nuditi za degustaciju u svojoj prodavaonici slika u Humu, a potom i prodavati. Nakon što su Daša i Mišel Sirotić, pripadnici druge generacije obitelji Sirotić, završili studij osnovana je tvrtka koja danas proizvodi dvadeset četiri vrste rakija i likera, u količinama jedan i dva decilitra, pola litre i sedam decilitara, od poznate istarske biske, medenice, pelinkovca, travarice, millefrutti barikirane rakije tri godine, gina karbun... do teranina, koji su prvi na hrvatskom tržištu proizveli 2006. godine te su do 2012. bili jedini proizvođači toga pića na tržištu. Osim rakije i džina, Aura proizvodi i sedam vrsta džemova od smokve, maline, kupine, borovnice, šljive, maslačka i drijena, 12 vrsta čokolade te ulje i ocat.

Sve autentično

Proizvode Aure moguće je kupiti u specijaliziranim prodavaonicama delicija, vinotekama, prodavaonicama prirodnih proizvoda, u prodavaonicama u vlasništvu tvrtke te u zračnim lukama, a dio proizvodnje se izvozi.

– Svi proizvodi Aure nastaju od sirovina ubranih u ekološki čistom okolišu na obroncima Ćićarije, imamo svoje berače te upotrebljavamo samo samoniklo bilje i divlje voće za maceraciju u proizvodnji naših visokokvalitetnih rakija i likera te džina, za koji beremo bobicu smreke također na Ćićariji – objašnjava Mišel Sirotić, direktor tvrtke.

Ističe da je Ćićarija posebna po tome što se nalazi na prosječno 800 metara nadmorske visine, prostire se od Slovenije do Učke, zrak je čist i svjež, a priroda je netaknuta. Na površini od oko 500 četvornih kilometara mnogo je raznolikog bilja, gljiva i divljeg voća... Zbog toga se proizvodi Aure razlikuju od industrijskih po podrijetlu sirovine, ali i načinu proizvodnje. Maceracija voća i bilja u destilatu komovice ili jabuke traje najmanje šest mjeseci na sobnoj temperaturi, svi proizvodi su od samonikloga bilja i divljega voća i nisu tretirani nikakvim pesticidima, fungicidima ili herbicidima.

– U proizvodnji kao bazu upotrebljavamo destilat voća ili komovicu, a ne etilni alkohol poljoprivrednog podrijetla; za naše biljne rakije baza je komovica, a za voćne rakije destilat jabuke. Proizvodimo i vrste rakija i likera koji nisu uobičajeni i to od šipka, kadulje, masline, badema, divlje kruške, divlje jabuke, drijena, divljega voća i ruže – napominje Sirotić, ističući da su se opredijelili za vrste koje nisu komercijalne, za samoniklo bilje i divlje voće, koje beru u prirodi daleko od prometnica i zagađenih područja. Osim toga, bilje za određene vrste rakije, primjerice, kadulju beru na otoku Cresu, a ružu, mentu i bilje za travaricu na Sovinjaku, selu nedaleko Buzeta. Aura proizvodi dvije vrste biske; istarsku od žute imele ubrane na stablu hrasta te bisku ekstra od bijele imele ubrane na stablu jabuke. Takva imela upotrebljava se u farmaciji u proizvodnji prirodnih lijekova jer ima jako antitumorsko djelovanje.

Nova tržišta, novi proizvodi

Aura proizvede oko 100 tisuća litara rakije na godinu, proizvodnja se odvija u pogonu u vlasništvu tvrtke, a brend pod kojim posluje je Destilerija Aura. Destilerija se nalazi u Buzetu u prizemlju Narodnog doma sagrađenoga 1907. godine, iz te godine su i stare bačve zapremine od 10 do 12 tisuća litara, a napravljene su u tomu podrumu i ne mogu proći ni kroz jedna vrata. Nekad je na mjestu gdje je sad Destilerija Aura bio stari buzetski vinski podrum koji je obitelj Sirotić prilagodila i restaurirala za proizvodnju rakija i kušaonicu gdje dolaze skupine posjetitelja. Prošle godine u posjeti su imali 450 organiziranih skupina, od turističkih grupa, agronomskih fakulteta, do profesora destilacije s kojima su izmjenjivali iskustva. Posjetitelji imaju prigodu vidjeti cjelokupni proizvodni proces od destiliranja, maceracije, punjenja, etiketiranja do pakiranja.

Prihod tvrtke Aura proizvodi raste iz godine u godinu, a povećava se i broj zaposlenih. Prije deset godina tvrtka je imala promet od 400 tisuća kuna i samo jednu prodavaonicu u Humu, najmanjem gradu na svijetu, nije bilo zaposlenih nego je sav posao obavljala obitelj, a danas zapošljava 34 djelatnika, ima prihode na godišnjoj razini oko 20 milijuna kuna te ostvaruje oko dva milijuna kuna neto dobiti. Svu dobit tvrtka ulaže u razvoj poslovanja tako da danas ima deset prodavaonica pod brendom Aura, od kojih se devet nalazi na području Istre – u Buzetu, Poreču, Novigradu, Motovunu, Humu, Grožnjanu i Rovinju, a deseta je na otoku Krku.

– Naši proizvodi ne mogu se naći u trgovačkim lancima, na benzinskim postajama te štandovima i prodavaonicama suvenira kao ni na tržnicama, odlučili smo radije prodati manje, ali na premium mjestima jer su naši proizvodi –​ premium proizvodi. Naši proizvodi mogu se naći u specijaliziranim prodavaonicama delicija, vinotekama i zračnim lukama, a dio proizvodnje izvozimo u Austriju, Japan i Njemačku. Poslovni cilj smo ostvarili, ali ne možemo stati i idemo dalje u nova tržišta, u nove proizvode i nove prodavaonice pod brendom Aura – naglašava Sirotić.

Bolje od zlata

Mnogi Aurini proizvodi nagrađeni su – od rakije biance, sortne rakije moscato, suhih smokava, biske, gina karbun do medenice... Gotovo većina proizvoda dobila je poneku medalju na raznim natjecanjima, a posljednja prije mjeseca dana osvojena je za teranino. U Londonu je na jednom od najvećih svjetskih natjecanja za alkoholna pića ‘London spirits’ liker teranino dobio zlato.

Osim toga, nedavno je na jednom od najpoznatijih svjetskih natjecanja ‘Blind tasting master’ teranino osvojio medalju ‘Master’, koja je iznad zlatne i koju osvoji proizvod samo ako ga suci jednoglasno ocijene vrhunskom ocjenom. Na tu su nagradu Sirotići posebno ponosni jer je još jedna potvrda visoke kvalitete proizvoda, kojoj posvećuju iznimnu važnost.