Savjeti suosnivača Netflixa: Uspješni menadžeri moraju znati napraviti dobru trijažu

Marc Rudolph, jedan od vodećih imena suvremenog biznisa i čovjek koji zaslužan za transformaciju Netflixa od tvrtke koja dostavlja DVD-e do korporacije vrijedne preko 240 milijardi dolara, nedavno je gostovao na 'The Education City Speakers Series', Qatar Foundationa i govorio o onome što najbolje zna - kako biti vrhunski menadžer.

Naime, Rudolph je Netflix napustio 2002. godine te od tada do danas pokrenuo još šest uspješnih biznisa među kojima je kompanija Looker Data Services nedavno prodana Googleu za vrtoglavih 2,6 milijardi dolara. Kako je izjavio na Qatarovom događanju koje svake godine ugošćuje vodeća imena iz svijeta biznisa, kulture i obrazovanja, svaki uspješni poslovni lider posjeduje tri ključne osobine ili, još bolje, vještine.

Velika zabluda

Za početak, smatra da svi menadžeri koji su se dokazali u poslu, manje misle, a više djeluju. Čim se u glavi rodi neka ideja, tvrdi Rudolph, ne provode mnogo vremena razmišljajući o tome koliko je ona dobra; njihov um se momentalno usredotoči na to kako da je brzo, jeftino i jednostavno isprobaju. Mnogi ambiciozni menadžeri misle da trebaju imati dobru ideju prije nego pokrenu biznis ili novi projekt, ali to je vrlo opasna zabluda. Dobra ideja ne postoji.

Odnosno, postoji samo jedan način da se sazna je li ideja dobra ili ne, a to je da je se testira - objasnio je Rudolph te nastavio da je pažnja poduzetnika podijeljena na 'mali milijun' stvari, a oni raspolažu s resursima (poput novca ili vremena) da obave svega nekoliko. Na to kojeg će se posla ili zadatka prihvatiti ovisi o njihovoj sposobnosti - trijaže. Kako tvrdi Rudolph, menadžer koji dobro obavlja trijažu zapravo raspolaže setom vještina koje mu omogućuju da od stotinu zadataka koje trebaju obaviti ili odluka koje trebaju donijeti, intuitivno odabere one koje su ključne u određenom trenutku.

Svjesni svojih snaga

- Sposobnost prepoznavanja zadataka koji zaista čine razliku je ono što omogućava kompaniji da raste - uvjeren je Rudolph koji je dodao da se sposobnost trijaže odnosi i na prepoznavanje vlastitih sposobnosti i mogućnosti.

Drugim riječima, dobar menadžer zna u čemu je dobar, a u čemu nije; u čemu uživa, a što mu stvara napor te prepoznati kada bi, za njega i kompaniju, bilo najbolje da jednostavno - ode.

Rudolph je tako vrlo rano osvijestio da je idealan za postavljanje kompanija na noge, ali jednom kad one narastu na 200 ili 300 zaposlenika, gubi strast za poslom i vrijeme je da ode negdje drugdje ili angažira ljude sa setom vještina kakve on nema. Kao treću i možda najvažniju osobinu Rudolph ističe sposobnost menaždera da bude upoznat sa svakim i najsitnijim detaljem biznisa, jer to je ono što čini razliku.

- Ako menadžer nije zainteresiran za sektor u kojem posluje ili na problem kojeg treba riješiti, takvo što je nemoguće - zaključio je Rudolph.