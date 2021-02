[VIDEO] Dva nova potpuno električna modela Gran Turismo

Audi je predstavio dva nova potpuno električna modela Gran Turismo – e-tron GT quattro i RS e-tron GT – koja stižu sa snažnim električnim pogonom koji bi mogao biti opasna konkurencija Porscheovu potpuno električnom Taycanu. Oba modela imaju električni pogon na sve kotače, s time da e-tron GT quattro ima ukupnu izlaznu snagu od 350 kW (476 KS) i 630 Nm okretnog momenta, a RS e-tron GT izlaznu snagu od 440 kW (598 KS) i 830 Nm okretnog momenta.



No sa značajkom Launch Control snaga se povećava na 390 kW (530 KS) ili 475 kW (646 KS), i to u najviše 2,5 sekundi. S tolikom snagom nije čudno što e-tron GT quattro do stotke ubrza u samo 4,1 sekundu odnosno u 3,3 sekunde ako govorimo o modelu RS e-tron GT, a najveća je brzina 245 km/h odnosno 250 km/h.

Snažni i brzi

Novi Audiji opremljeni su litij-ionskom baterijom od 85 kWh, što im omogućuje doseg veći od 487 kilometra uz jedno punjenje, s time da u samo pet minuta brzog punjenja automobil bude spreman za prelazak 100 kilometara. Oba modela djeluju snažno, brzo i dinamično i imaju nultu stopu lokalnih emisija.



Eksterijer modela Audi e-tron GT djeluje vrlo skladno, od glavnih svjetala do velikog difuzora na stražnjem dijelu vozila. Linije vozila glatke su i aerodinamične, a nizak koeficijent otpora zraka od samo 0,24 omogućuje veliku učinkovitost i doseg te samo potvrđuje odličnu aerodinamiku kojoj u korist idu i preklopni otvori za zrak za kočnice i hladnjak, stražnji spojler te zatvoreno podvozje.

Unutra – bez kože

---Ovjes se također temelji na skladu dinamike i komfora zahvaljujući tehnologijama kao što su Audi Drive Select, upravljanje svim kotačima, kontrolirana amortizacija, trokomorni pneumatski ovjes, električni pogon na sve kotače i blokada stražnjeg diferencijala. Kotači su u rasponu do 21 inča, a disk kočnice, koje su opcijski dostupne u keramičkoj izvedbi, ali ojačane karbonskim vlaknima, imaju promjer do 420 milimetara.

Interijer također odgovara klasičnom dizajnu Gran Turismo. vozačevo i suvozačevo sjedalo postavljeni su u sportskom spuštenom položaju pokraj široke središnje konzole, a stražnja sjedala pružaju dovoljno prostora čak i za odrasle osobe. Kao i svi Audijevi modeli, e-tron GT potpuno je povezan. Infotainment, online usluge iz paketa Audi Connect i sustavi potpore najnovije su tehnologije. Održivost je također bila na umu stvarateljima novog modela, zbog čega je interijer bez kože – sve presvlake izrađene su od recikliranih materijala.