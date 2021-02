[VIDEO] Stiže dosad najsnažnija i najbrža ‘petica‘, ali u limitiranom izdanju

Prošloga tjedna predstavljen je najbrži i najsnažniji serijski BMW, onaj koji nosi oznaku M5 CS. Nova 'petica' dolazi s 4,4-litrenim ​TwinPower Turbo motorom V8 koji razvija snagu od 636 KS i 750 Nm okretnog momenta. Snažni motor ​ uparen je s automatskim osmobrzinskim mjenjačem, a pogon je na sva četiri kotača.

Snažniji, ali lakši

Zbog tako snažnog motora i zato što je malo lakši od standardne M 'petice', novi M5 CS ima i snažnije performanse pa sada od nule do stotke ubrza u samo 2,9 sekundi, a do 200 kilometara na sat trebaju mu samo 10,3 sekunde. Maksimalna brzina elektronički je ograničena, ali ne na 250 km/h, kako to često zna biti kod novih automobila, već na golemih 305 km/h.

Preinake i unutra

---Novi M5 CS ima niži ovjes i čvršće nosače motora od standardnog modela, a karoserija, uključujući poklopac motora, kućišta retrovizora, stražnji spojler i difuzor, ojačana je karbonskim vlaknima. U BMW-u nisu mijenjali samo ono ispod haube, novi M5 doživio je i vizualne promjene.Sprijeda je odsad zlatnobrončana rešetka hladnjaka, a u istom su tonu izvedeni i 20-colni aluminijski naplatci ispod kojih se krije keramički kočnički sustav s crvenim ili zlatnim čeljustima. Novi M5 bit će prepoznatljiv i po žutim dnevnim LED svjetlima izvedenima u obliku slova 'L'.

Serijski s automobilom dolaze i Pirellijeve gume namijenjene utrkama. Model će se, za početak, moći kupiti u dvije mat boje: sivoj Frozen Brands Hatch i zelenoj Frozen Deep. Novi M5 dolazi s četiri ispušne cijevi od nerđajućeg čelika. Unutrašnjost je također preinačena.

---Najprije upadaju u oči dva sportska sjedala napravljena od ugljikovih vlakana s osvijetljenim logom M5. Sjedala su presvučena finom merino-kožom, a upravljač alkantarom. Na stražnjem sjedalu nema klasične klupe za sjedenje, već su ondje također dva sportska sjedala. Središnji multimedijski zaslon ima 12,3 inča, a automobil dolazi i s četverozonskim sustavom klime te odličnim Harman Kardonovim audiosustavom. Limitirani M5 CS bit će dostupan samo godinu dana i cijena u Njemačkoj iznosi od