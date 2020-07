Hrvatska na dnu prema zapošljavanju mladih nakon fakulteta

Rezultate pilot-istraživanja o iskustvu studiranja i zapošljavanju diplomiranih studenata u okviru projekta 'Eurograduate' Europska komisija objavila je u publikaciji Eurograduate Pilot Survey – Design and implementation of a pilot European graduate survey i pregledu rezultata Eurograduate Pilot Study – Key Findings. Uz Republiku Hrvatsku u projektu je sudjelovalo još sedam europskih zemalja: Austrija, Češka, Njemačka, Grčka, Litva, Malta i Norveška. Od svih zemalja nezaposlenost mladih bila je najveća u Grčkoj (39,9%) i Hrvatskoj (23,8%), a najniža u Njemačkoj (6,2%). Istraživanje je obuhvatilo 21 tisuću diplomiranih studenata koji su studij završili u akademskim godinama 2012./2013. i 2016./2017., odnosno jednu i pet godina nakon završetka studija. Istraživanje u Hrvatskoj provedeno je od listopada do prosinca 2018., a proveli su ga Agencija za znanost i visoko obrazovanje i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Utjecaj na zapošljavanje

Između ostalog, istraživanje je pokazalo kako na zaposlenje u struci nakon završenog studija najviše utječu tržište rada pojedine zemlje, studiranje STEM-a, poticajno okružje tijekom studiranja te visokoobrazovani roditelji. Istraživanje pokazuje i da pet godina nakon završetka studija četiri od pet diplomiranih studenata u svakoj od zemalja posjeduje ugovor na neodređeno, a plaća se znatno razlikuje od države do države, pa tako studenti u Njemačkoj i Norveškoj zarađuju dvostruko više od onih u Hrvatskoj i Grčkoj.

Od svih ispitanika 13 posto imalo je iskustvo studiranja u inozemstvu, uglavnom u sklopu programa mobilnosti EU, a najniža participacija u mobilnosti bilježi se među ispitanicima u Grčkoj i Hrvatskoj. Kad je riječ o iseljavanju u svrhu zapošljavanja, među ispitanicama prednjače oni iz Grčke, a najmanje ih je iz Njemačke i Norveške.

Bolje je otići van

Rezultati kažu i da diplomirani studenti zaposleni izvan države u kojoj su stekli diplomu zarađuju oko 30 posto više od onih koji su ostali u državi, čak i na niže rangiranim poslovima, a ističu se diplomirani studenti iz Grčke, koji zarađuju u prosjeku 2000 eura više od onih koji ostanu u državi, dok oni iz Norveške u inozemstvu zarađuju manje nego u vlastitoj državi. Rezultati toga pokusnog istraživanja omogućit će uvid u problematiku prelaska diplomaca na tržište rada u svrhu daljnjih, obuhvatnih istraživanja i poboljšanja obrazovanja i osposobljavanja u Europi.