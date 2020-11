Na Crni petak organizira se konferencija za svijetlu poduzetničku budućnost mladih

Na ovogodišnji Crni petak, 27. studenoga, održat će se konferencija 'Poduzetnički mindset za mlade' pod motom 'Budućnost ste vi'. Namijenjena je studentima i srednjoškolcima i cilj joj je pomoći im u profesionalnoj orijentaciji predstavljajući uspješne hrvatske poduzetničke priče. Posebno će se naglasiti vizionarske ideje mlađe generacije poduzetnika i sve s čime su se oni susreli na putu do uspjeha. Zbog epidemiološke situacije konferencija će se održati na YouTubeu i moći će se pratiti besplatno.



– Konferencija 'Poduzetnički mindset za mlade' održava se drugi put. Njome mladima želimo približiti ljude koji su za nas više od lidera. Ljudi su to koji svim generacijama, a pogotovo mladima, mogu biti nadahnuće. Upravo oni mlade visokomotivirane ljude pune sjajnih ideja mogu potaknuti na poduzetnički pothvat. Za sretnu budućnost u Hrvatskoj trebamo graditi nov mentalni sklop, onaj poduzetnički – rekao je pokretač konferencije Ognjen Bagatin.



O zanimanjima budućnosti govorit će član Uprave Algebre Hrvoje Balen i osnivač te vlasnik Colak Franchise Consulting Groupa i brenda Surf’n’Fries Andrija Čolak, a country managing-partner EY-a Hrvatska Berislav Horvat i lider digitalne agencije Five Luka Abrus bavit će se temom 'Gdje se krije formula uspjeha?'. 'Otići ili ostati?' dvojba je s kojom se suočavaju mnogi mladi ljudi i argumente za svaki od ta dva izbora pomno će analizirati dr. sc. Siniša Marijan, menadžer iz Končara.

Na konferenciji će mladima savjete davati i Saša Cvetojević, Ana Hanžeković, Tomislav Car, Boris Drilo, Alan Sumina te mnogi drugi. Jedan od dva panela moderirat će direktorica Lider medije Bojana Božanić Ivanović.