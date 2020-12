PMA: Postdoktorand s Harvarda odnio nagradu najboljeg mladog voditelja projekta

Tradicionalno, već šestu godinu zaredom, utorak prije Božića održava se dodjela nagrada Project Management Awards (PMA) za najbolje iz područja upravljanja projektima. Kao i ostatak projekata i PMA se prilagodio trenutnoj situaciji te se dodjela nagrada preselila iz Smaragdne dvorane Esplanade Zagreb Hotela u online izdanje koje se prenosilo iz Good Game Global studija. Iako je ova godina bila izrazito izazovna i zahtjevna, odličnih projekata nije nedostajalo, a nagrade su uručene najboljem mladom voditelju projekta i najboljem projektu s mladim voditeljem.

U kategoriji Najboljeg mladog voditelja projekta proglašen je Alen Juginović, postdoktorand na sveučilištu Harvard koji je vodio projekt International Congress “Practical Knowledge for Students“. U istoj kategoriji natjecali su se Beatta Lovrečić, projektna voditeljica iz Netokracije koja je osvojila 2. mjesto s projektom Ladies of New Business: Leadership u doba krize, a 3. mjesto s projektom Underline osvojio je Martin Obad, voditelj projekta u tvrtki Infinum.

U kategoriji Najboljeg projekta s mladim voditeljem nagradu najboljeg odnio je Hrvoje Patekar s Kamgradovim projektom Rekonstrukcija i dogradnja putničkog terminala Zračne luke Split. Drugo mjesto osvojio je Martin Obad s projektom Underline, a 3. mjesto osvojio je Nikola Jelovečki s projektom Studentski.hr – razvoj portala namijenjenog studentima i mladima.

Sve pristigle prijave pažljivo je pregledao evaluacijski odbor koji je i donio odluku o pobjednicima natjecanja. Članove evaluacijski odbor čine stručnjaci iz različitih industrija, a stručni žiri činili su Tea Biljak (404 agency), Nikola Stolnik (Good Game Global), Nataša Kapov (Lemax), doc. dr. sc. Igor Pihir (Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu) i Matea Kovač (Infobip).

Project Management Awards prepoznaje i važnost educiranja mladih voditelja te uz podršku IPMA Hrvatska najboljem mladom voditelju projekta dodjeljuje prestižnu IPMA-inu certifikaciju. Osim toga, tvrtka CROZ koja dugi niz godina podupire rad Young Crew Croatia, omogućila je dodatnu edukaciju iz struke upravljanja projektima pobjedniku u kategoriji Najbolji projekt s mladim voditeljem. Projekt su velikodušno podržali i Govornička akademija Demosten, tvrtka Good Game Global i Vinariji Bodren.

Project Management Awards 2020 održao se u organizaciji IPMA Young Crew Croatia i IPMA Hrvatska. Young Crew Croatia, je ogranak osnovan pod okriljem Hrvatske udruge za upravljanje projektima (Croatian Association for Project Management) koja je ujedno članica IPMA-e (International Project Management Association), vodeće svjetske neprofitne organizacije za upravljanje projektima. Young Crew predstavlja ključnu komponentu IPMA-inog razvoja okupljajući studente, sadašnje i buduće voditelje projekata do 35.godina starosti, stvarajući na taj način mrežu ljudi koji će kroz razmjenu informacija i znanja postati vrhunski stručnjaci u području upravljanja projektima.