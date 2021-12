Brašna Čakovečkih mlinova u novu godinu ulaze u novoj ambalaži

Nova godina prilika je za neke nove odluke, za neke nove okuse i mirise te nove uspomene koje ćemo zajedno stvarati. U tu istu novu godinu brašna Čakovečkih mlinova ulaze u novom ruhu. Redizajnirana ambalaža najpopularnijih brašna Čakovečkih mlinova, osim po novom osvježenom izgledu, posebna je i po tome što se na poleđini svakog pakiranja nalaze i recepti za ukusna jela koja ćete obožavati pripremati sa svojom obitelji. Glatko, oštro i dizano najpopularnija su brašna Čakovečkih mlinova, osim spomenutih, novo ruho dobilo je i tanko brašno, polubijelo i pšenična krupica.

Najukusniji Božić: Donosimo recepte za omiljena blagdanska jela

Polako, ali sigurno približilo nam se najljepše doba u godini i to nas neizmjerno veseli. Osim što poslovnu godinu primičemo kraju (pa to sigurno stvara gužvu) i privatno smo raspršeni na sto strana. Ovih dana odabiremo poklone za nama drage ljude, planiramo ručkove, večere i zabave, a blagdanska groznica je na vrhuncu. No ono što dolazi na kraju - obitelj i prijatelji okupljeni oko stola, pomoći će nam da zaboravimo sve što nas je u ovoj godini mučilo. Toplina doma, žaruljice, božićne pjesme i neodoljivi mirisi kolača ispunit će svaku prostoriju u našem domu, ali i naša srca. Donosimo nekoliko recepata za najukusnija blagdanska jela koje ćemo pripremati ovih blagdana.

Omiljeni recepti za najukusnije blagdane

Kićenje božićne jelke dok iz zvučnika dolaze omiljene božićne pjesme kojima svima znamo tekst. Miris tradicionalnih jela koji kriškom dolazi iz kuhinje. Najukusniji kolači koje ne smijemo dirati dok se ne okupi cijela obitelj. Virkanje kroz prozor u nadi da ćemo uloviti pokoju pahulju snijega, dok svijetlo svijeća i božićnih žaruljica obasjava tek netom postavljeni stol s crvenim stolnjakom. Blagdani su tu. Vrijeme u kojem ćemo se veseliti svakom trenutku provedenom s našom obitelji, dok će glavnu ulogu uvijek igrati delicije na blagdanskom stolu. Brašna Čakovečkih mlinova gotovo 130 godina imaju nezaobilaznu ulogu u kuhinjama naših mama i baka. Najfiniji kolači, kiflice, slana jela i tradicionalni recepti na moderan način, nezamislivi su bez kvalitetnog brašna. Čakovečki mlinovi u svom poslovanju posvećeni su jednom cilju – suradnju sa selom te velik dio svojih potreba za žitaricama pokrivaju s hrvatskih oranica. Upravo se ta kvaliteta osjeti u svakom jelu pripremljenom s ovim vrhunskim brašnima. Uživajte u ovim divnim receptima s kojima ćete, sigurni smo, pripremati najukusnija blagdanska jela. Više o brendu Čakovečki mlinovi potražite ovdje.