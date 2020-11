Godišnji Forum međunarodnih menadžera ljudskih resursa ove godine online

Godišnji Forum međunarodnih menadžera ljudskih resursa ove se godine održava pod egidom 'Nova stvarnost rada poziva za novo vodstvo' (New Reality of Work Calls for New Leadership) i održat će se 19. studenog 2020. godine, ali ovoga puta online.

Kao i uvijek i ove se godine Forumu pridružuju brojni izvanredni HR stručnjaci i top menadžeri raznih tvrtki koji će voditi diskusiju na dva paralelna panela, dok će uvodni govor ove godine održati prof. Philip Stiles sa Sveučilišta Cambridge u Velikoj Britaniji.

Prvi panel će se fokusirati na temu 'Važnost stvaranja nove kulture u novim okolnostima'. Na panelu će sudjelovati Jörg Blunder, kulturni futurist i osnivač JBLUconsult GmbH, Austrija, Matjaž Butara, potencijalni direktor upravljanja Big Bang, Slovenija, Yogi Sriram, Larsen & Toubro Limited, Indija, Tatjana Krasulja, potpredsjednica za ljudske resurse i organizacijski razvoj, Delhaize Srbija, dok će panel moderirati Aleksandra Kregar, viša savjetnica za upravljanje, Habitus Consulting,.

Drugui panel 'Virtualno vodstvo' moderirat će Ivo Matser, izvršni direktor, IEDC-Bled School of Management a među panelistima su Mojca Vidmar Berus, direktorica korporativnog poslovanja, Krka, Slovenija, Lucija Živa Sajevec, izvršna direktorica, AMZS (Slovensko automobilsko udruženje), Slovenija, Medeja Lončar, predsjednica Udruženja menadžera Slovenije, Izvršni direktor Slovenije i Hrvatske, Siemens i Gazmend Haxhia, predsjednik ASG-a Grupa, Albanija.

Forum će se održati na IEDC Online platformi, koja je interaktivna i omogućuje kako individualne tako i grupne razgovore.