Goodvertising guru u Zagrebu: Creativity for Good Masterclass s Thomasom Kolsterom

Urbana edukacija sa svjetski poznatim Thomasom Kolsterom uz Mastercard, raskošni ručak te opušteno druženje na otvorenom je kombinacija koju ne smijete propustiti.

Nema veze volite li više slatko ili slano jer na ovom švedskom stolu nudimo osvježavajuće ideje koje bi zasitile i najveće brendove. A čovjek koji ih priprema već gotovo dva desetljeća svjetski je poznati Mr. Goodvertising – jedan jedini Thomas Kolster dolazi na HOWtoWOW! Uz pridržavanje važećih epidemioloških mjera, Thomasova radionica Buffet of Good Ideas – Creativity for Good powered by Mastercard svim će zainteresiranima ponuditi sijaset ideja kako iskoristiti kreativnost za dobro i poslovni razvoj, i to uživo na elitnoj gastro adresi restorana Rougemarin Park u samom zalasku ljeta, 9. rujna 2021. Tko ne bi frcao od dobrih ideja u hladu zelenih krošnji i opuštenoj atmosferi idealnoj za sve ljubitelje eatertainmenta?

Zahvaljujući podršci Mastercarda, začetnik oglašavanja sa svrhom dolazi u Zagreb ponuditi vam znanje kojim je doveo u top formu Fortune 500 kompanije, start-upove, agencije i neprofitne organizacije. Svojom dugogodišnjom suradnjom s najvećim svjetskim festivalom kreativnosti Cannes Lions Thomas širi svoje inovativne ideje diljem svijeta, bilo kao član žirija ili predavač na Lions School of Creativity.

Ulaganje u znanje nikad ne staje, a tu misao uz organizatore iz Hrvatske udruge društava za tržišno komuniciranje (HURA-e) dijeli i partner ove radionice – Mastercard, koji je svim korisnicima Mastercard® kartica osigurao ekskluzivne pakete: četiri grupna paketa kotizacija “3 za 1“ uz uštedu 1.000 kn + PDV po osobi.

Uz nezaboravno iskustvo, korisnike Mastercard® kartica koji kupe grupni paket “3 za 1” na radionici očekuje i prigodan početak druženja uz elegantni koktel, a svim sudionicima radionice osiguran je raskošan buffet ručak iz ponude restorana RougeMarin (od domaćih burgera do mozzarella štapića koji se tope u ustima). Svi sudionici također ostvaruju popust na kupovinu knjiga 'The Hero Trap' i 'Goodvertising' autora Thomasa Kolstera, pionira pokreta Goodvertising.

Ako ste korisnik Mastercard kartice, za više detalja i prijavu na radionicu posjetite platformu priceless.com što prije kako biste ugrabili jedan od četiri dostupnih paketa. Svi ostali za više detalja posjetite službenu stranicu HOWtoWOW akademije ili se javite na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .