HPB još jednom potvrdio status Poslodavca Partnera

Kao i mnoge druge kompanije, Hrvatska poštanska banka se 2020. godine susrela s velikim izazovima. Unatoč tome, područje upravljanja ljudskim resursima ostvarilo je značajan razvoj te je HPB još jednom potvrdila status top poslodavca osvojivši certifikat Poslodavac Partner (CEP), prestižno priznanje kojeg dodjeljuje tvrtka SELECTIO, s velikim porastom bodova u ocjenjivanim kategorijama.

Kako bismo saznali više, razgovarali smo s HPB-ovom direktoricom Ureda za upravljanje ljudskim resursom, Anom Đidarom, kao i voditeljima timova odgovornih za dobre rezultate u izazovnim vremenima.

Najveći napredak u procesu upravljanja radnim učinkom

„Strukturiranim upravljanjem radnim učinkom osigurali smo sustavno praćenje radne uspješnosti svih naših zaposlenika i osnažili daljnju izgradnju korporativne kulture usmjerene na ostvarivanje rezultata – kulture izvrsnosti.“, ističe Goran Ferić, voditelj tima za upravljanje učinkom i nagrađivanje. Za uspješnost ovog projekta pohvalio je svoje kolegice iz tima: „Posebno ističem našu Eli Kačić koja je niz godina u Banci, poznaje svaki njen kutak, gotovo sve zaposlenike, a i oni poznaju nju što je golemi benefit u implementaciji ovakvih projekata. Izuzetan doprinos dala je i naša Tajana Merkaš koja je, premda je u tom trenutku bila svega pola godine u Banci, iznimno brzo upoznala njezino funkcioniranje, dala dodanu vrijednost projektu.“. U izazovnim vremenima u pomoć su priskočile i kolege iz drugih timova unutar HR-a: „Naša Ankica Blažinčić koja je osiguravala tehničko funkcioniranje aplikacije te Kristina Ivandić koja je uskočila u kritičnom trenutku implementacije, uhodala se u rekordnom roku i podržala linijski menadžment u postavljanju ciljeva.“

Briga za zaposlenike, kako ističe Martina Novak Vukuša, voditeljica tima za radno-pravne odnose, HPB-u je uvijek na prvom mjestu, a 2020. je to bio glavni prioritet cijele Banke: „Zaposlenicima su osigurani uvjeti rada na siguran način, uz pridržavanje epidemioloških mjera Stožera civilne zaštite RH. Veliki dio zaposlenika upućen je na rad od kuće, dok su za one čiji posao nije bilo moguće organizirati na taj način poduzete sve mjere zaštite zdravlja. Također, na internom portalu je otvorena rubrika HPB Zdravlje na kojoj se nalaze korisne informacije u vezi pandemije koronavirusa, rada od kuće i sl.“.

Radionice psihosocijalne podrške, otpornosti na stres i psihološko savjetovanje za sve

„Uz fizičku sigurnost bilo nam je važno osigurati opću dobrobit naših zaposlenika“, dodaje Romana Ćaćić, voditeljica tima za zapošljavanje i razvoj zaposlenika. „Iz tog razloga proveli smo istraživanje prilagodbe zaposlenika na rad u doba COVID-19 na temelju kojeg smo definirali mjere unaprjeđenja iskustva zaposlenika. Fokusirali smo se na kreiranje smjernica za pomoć našim zaposlenicima u izazovnim vremenima, organizirali online predavanje na temu otpornosti na stres, kao i radionice psihosocijalne podrške za zaposlenike izravno pogođene potresom. Svim smo zaposlenicima omogućili i uslugu psihološkog savjetovanja.“

Unatoč izazovnim okolnostima, reorganizacija Banke se provodila tijekom 2020. godine u svrhu jačanja njenih prodajnih i strateških kapaciteta: „Reorganizacijom je zahvaćeno cca 70% zaposlenika zahvaljujući odličnoj suradnji s Uredom za organizaciju i upravljanje projektima te svim poslovnim područjima involviranim u promjene, a ponajviše predanom radu kolegica iz tima za radno pravne odnose: Ankice Blažinčić, Divne Hrge i Zlate Kršlak koje bih pohvalila i ovim putem“, govori nam Martina.

Digitalni HR za unaprjeđenje selekcijskog procesa

2020. godinu u HPB-u obilježila je digitalizacija HR procesa: „Najveća promjena je potpuni prelazak na online alat za psihologijsku procjenu i online provođenje selekcijskog intervjua. Kako bismo tu tranziciju implementirali što kvalitetnije, uveli smo uvodne sastanke s rukovoditeljima koji zapošljavaju u svrhu dodatne pripreme za što kvalitetniju regrutaciju i selekciju. Uz to, digitalizirali smo proces odobravanja zapošljavanja te je cijeli tim posebno ponosan na kolegicu Moniku Švogor koja je u potpunosti sama kreirala aplikaciju koristeći dostupne alate. Navedene promjene dovele su do unapređenja selekcijskog procesa – u odnosu na 2019. godinu „time to hire“ i „time to fill“ skraćeni su za 40%“, navodi Romana.

Osim samog trajanja selekcijskog procesa, u HPB-u su fokusirani i na iskustvo kandidata: „Želimo znati što naši kandidati misle i kakvo im je iskustvo u našem selekcijskom procesu. Iz tog razloga kontinuirano provodimo Anketu o zadovoljstvu kandidata selekcijskim procesom na temelju čijih rezultata provodimo mjere za poboljšanje selekcijskog procesa i iskustva kandidata.“

Znanje dostupno svima

Kako ističe Romana, pandemijski uvjeti nisu negativno utjecali na edukacije zaposlenika: „Zahvaljujući našoj e-Učionici pandemiju smo dočekali spremni – postotak zaposlenika koji je prošao neki oblik dodatnog usavršavanja u 2020. godini porastao je 30% u odnosu na prethodnu godinu. Pandemija nas je potaknula na učinkovitije korištenje ovog alata te možemo reći da je u 2020. došlo do prave decentralizacije prijenosa znanja gdje svi korisnici unutar organizacije koji imaju potrebe za strukturiranim prijenosom znanja samostalno koriste e-Učionicu i doprinose većoj dostupnost edukacijskog sadržaja našim zaposlenicima.“

U godini iza nas implementiran je i onboarding proces kako bi se osigurala što učinkovitija orijentacija i integracija novih zaposlenika u Banku. „Posebno su pozitivne povratne informacije na Dan dobrodošlice na kojem novi zaposlenici imaju prilike upoznati kolege iz drugih organizacijskih jedinica što inače ne bi imali prilike zbog velike prevalencije rada od kuće.“, dodaje Romana. „Na svim navedenim inicijativama radio je uspješan tim od tri mlade kolegice – Ema Stulić, Monika Švogor i Kristina Ivandić koje su omogućile implementaciju svih navedenih ideja i postigle da tim za zapošljavanje i razvoj zaposlenika postane relevantniji partner našem poslovanju.“, navodi.

Fokus na jačanju kompanijske kulture

U periodu pred nama, kako ističe Ana Đidara, direktorica Ureda za upravljanje ljudskim resursom, fokus će i dalje biti na jačanju kompanijske kulture temeljene na HPB korporativnim vrijednostima, što uključuje i intenziviranje aktivnosti koje podržavaju kulturu ostvarivanja ciljeva. „Naši planovi svakako uključuju: daljnja unaprjeđenja sustava upravljanja učinkom i sustava nagrađivanja, daljnji razvoj sustava upravljanja temeljem kompetencija, definiranje modela kompetencija po svim područjima i uvezivanje s drugim HR sustavima (nagrađivanje/edukacija i razvoj), definiranje novih modela rada, brigu o zaposlenicima kroz ispitivanje stavova zaposlenika i definiranje mjera za zadržavanje i povećanje zadovoljstva zaposlenika, nastavak digitalizacije HR procesa, jačanje HR IT infrastrukture i unaprjeđenje HR kontrolinga i još aktivnijeg upravljanja HR troškovima. To su generalno područja koja će biti fokus našeg djelovanja, a unutar njih nalazi se veliki broj aktivnosti koje podržavaju te globalne inicijative.“

„Za uspješnu organizaciju presudno je imati kompetentne i zadovoljne zaposlenike, ali i organizacijsku infrastrukturu u smislu jasnih odgovornosti i procesa te podržavajuću tehnologiju koja je danas duboko prožeta u svim našim aktivnostima. U 2020. smo vidjeli koliko nam je ona važna, ne samo u tehničkom nego i komunikacijskom smislu i zapravo velikim dijelom oblikuje nas kao organizaciju. Dinamika tržišta i vanjske okolnosti još su nam jednom pokazale kako otvorenost promjenama i prilagodba, osluškivanje i anticipiranje promjena na tržištu te interno razumijevanje faze razvoja u kojoj se organizacija nalazi postaju sve važnije kompetencije organizacije i upravo one kompanije koje u tome budu izvrsne biti će najuspješnije i dugoročno održive.“, zaključila je Ana.

Trenutno postoji 67 nositelja CEP-a u Hrvatskoj, Austriji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Rusiji, Sloveniji i Srbiji. Projekt Certifikat Poslodavac Partner podržava generalni pokrovitelj portal MojPosao i poslovni tjednik Lider kao medijski pokrovitelj. Više o projektu Certifikat Poslodavac Partner možete doznati na stranici projekta www.poslodavacpartner.org.