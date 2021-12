Hrvatski rukometni savez i Wiener osiguranje VIG potpisali ugovor o suradnji

Hrvatski rukometni savez i Wiener osiguranje VIG danas su svečano potpisali ugovor o suradnji kojim je Wiener postao sponzor kako ženske, tako i muške rukometne reprezentacije. Početak ove četverogodišnje suradnje krenut će s nadolazećim Europskim rukometnim prvenstvom, a iz Wienera i HRS-a poručuju kako se na ovaj način neminovno omogućuje još veća kvaliteta uvjeta treninga i priprema naših rukometnih reprezentacija. Nakon potpisivanja ugovora te svečanog uručivanja novih reprezentativnih dresova Upravi Wienera, izbornici i čelnici Saveza osvrnuli su se na nadolazeće Europsko prvenstvo za mušku, te nedavno završeno Svjetsko prvenstvo za žensku reprezentaciju.

- Izuzetno mi je drago da počinjemo suradnju s Wiener osiguranjem, jednom od naših najznačajnih tvrtki u toj djelatnosti. Pomaganje hrvatskom sportu, u ovom slučaju hrvatskom rukometu kao jednom od najuspješnijih sportova u nas, sportu s brojnim medaljama, iznimno velikim rezultatima i ugledom, pomaganje je Hrvatskoj da u ovim teškim vremenima i dalje ostane visoko pozicionirana na karti sportskih nacija svijeta. Uz sve to, Wiener osiguranje se dodatno promovira u kompaniju koja njeguje iste vrijednosti kao i hrvatski rukomet, a to su povjerenje, izvrsnost i vrhunski domet. Mi znamo što je uspjeh. To je naša dugogodišnja misao vodilja. Naš će put prema tim ostvarenjima nesumnjivo biti znatno lakši uz poslovnog partnera i prijatelja kao što je Wiener osiguranje - izjavio je predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza Tomislav Grahovac.

- Sretni smo i ponosni na partnerstvo s Hrvatskim rukometnim savezom i iskreno vjerujemo kako će naša suradnja u nadolazećem razdoblju doprinijeti jačanju hrvatskog rukometa te osigurati radost i zadovoljstvo navijača svih naših reprezentacija. Hrvatske rukometašice i rukometaši primjer su sportske izvrsnosti i jedni od najistaknutijih ambasadora Hrvatske u Europi i širom svijeta, gdje redovito postižu odlične rezultate te promoviraju vrijednosti iza kojih i mi u Wiener osiguranju čvrsto stojimo – izvrsnost, usmjerenost na cilj i pozitivan stav - nadovezala se Jasminka Horvat Martinović, predsjednica Uprave Wiener.

Pred hrvatskom muškom seniorskom reprezentacijom sljedeća je faza priprema za Europsko prvenstvo, koje će u siječnju 2022. godine ugostiti Mađarska i Slovačka.

- Na Europsko prvenstvo idemo braniti srebrnu medalju osvojenu prije dvije godine. Imamo novu, dosta pomlađenu reprezentaciju, ali i dovoljno iskusnih igrača da ih vode i pomognu im da što prije stasaju. Ovo je prvi korak u slaganju reprezentacije koja bi svoj vrhunac trebala dostići na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine, odnosno Svjetskom prvenstvu kojemu je Hrvatska zajedno s Danskom i Norveškom domaćin 2025. godine - naveo je planirane ciljeve ususret Europskom prvenstvu Hrvoje Horvat, izbornik muške rukometne reprezentacije.

Prva utakmica grupne faze na rasporedu je 13. siječnja u mađarskom Szegedu, gdje naše reprezentativce očekuju olimpijski pobjednici, njihovi stari rivali francuske rukometne reprezentacije.