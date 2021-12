IMMOFINANZ širi prisutnost u Hrvatskoj svojim STOP SHOP brendom maloprodajnih parkova

IMMOFINANZ nastavlja širenje svog uspješnog STOP SHOP brenda maloprodajnih parkova u Jadranskoj regiji, ovoga puta s fokusom na Hrvatsku, u skladu s korporativnom strategijom. Prema planovima, u sljedećih tri do pet godina predviđen je rast broja STOP SHOP-ova u Hrvatskoj te će se tako s trenutačnih četiri proširiti na više od 20 lokacija, a završetak već započete izgradnje i proširenje postojećih STOP SHOP-ova predviđeno je u prvoj polovici 2022. godine. Ova investicija vrijedna je oko 250 milijuna eura, a STOP SHOP-ovi će se graditi u suradnji s hrvatskim tvrtkama. U planu je otvaranje i do 5.000 radnih mjesta za lokalno stanovništvo.

Detaljne analize tržišta i lokacija sugerirale su da postoji velika potražnja od strane lokalnog stanovništva za decentraliziranim, lokalnim dobavljačima. Takav zaključak doveo je do odluke da se osiguraju 22 lokacije u hrvatskim gradovima srednje veličine, u kojima bi razvijali STOP SHOP maloprodajne parkove.

Velika potražnja za maloprodajne parkove od strane zakupnika i potrošača

- Uz snažan povratak trendu ekonomskog rasta, ali i porastu raspoloživog dohotka i povjerenja potrošača, Hrvatska se nameće kao obećavajuće tržište. U Hrvatsku investiramo već duži niz godina, a jedna od posljednjih investicija je i ulazak na tržište s našim maloprodajnim parkovima STOP SHOP 2018. godine. Na taj korak odlučili smo se zbog povratnih informacija koje smo dobivali od lokalnih zajednica, ali i naših zakupnika koji su se htjeli proširiti na hrvatsko tržište, a kojima je STOP SHOP format izrazito prikladan. To možemo zahvaliti veličini gradova i potražnji stanovništva za nabavom best value for money potrepština u ugodnom ambijentu - komentirao je, COO tvrtke IMMOFINANZ.

Tvrtka IMMOFINANZ se godinama oslanjala na isplativu formu maloprodajnih parkova otpornu na krizu, sa solidnim povratom te je vrlo rano prepoznala potencijal takvih investicija.

- Pomno procjenjujemo nove lokacije i iskorištavamo raspoložive tržišne kapacitete. Uz to, pandemija nam je jasno dala do znanja da su maloprodajni parkovi u kojima možete kupiti svakodnevne potrepštine, koji imaju vrlo dobru prometnu povezanost ali i raznoliku mješavinu zakupnika, jasni pobjednik i da su izrazito traženi od strane zakupnika i kupaca - dodao je Reindl.

Nove građevinske lokacije akvizirane su putem uspješne suradnje s tvrtkom ENS d.o.o. Maloprodajni parkovi koji će se graditi na ovim lokacijama imat će više od 190.000 četvornih metara prostora za najam.

Krajem rujna 2021. godine, četiri hrvatska STOP SHOP-a u Valpovu, Osijeku, Ludbregu i Našicama ukupne površine 21,000 m2 bili su u potpunosti iznajmljeni. Maloprodajni park u Ludbregu proširit će se za otprilike 3,000 metara kvadratnih te će taj prostor, zajedno s novim maloprodajnim parkom veličine cca. 7,000 m2 u Kaštelima, biti otvoren u prvoj polovici 2022. godine.

Visoki ESG standardi

Izgradnja i rad naših STOP SHOP-ova temelji se na visokim ESG standardima. Ukupno 150,000 m2 fotonaponske opreme bit će ugrađeno na lokacijama čime će se uvelike povećati vlastita proizvodnja obnovljive energije u skladu s našom novom Net Zero Emission strategijom nulte stope štetnih emisija. U nastojanju poticanja elektro-mobilnosti u gradovima, u sklopu STOP SHOP lokacija, bit će omogućene opsežne stanice za punjenje električnih vozila. Uređenje zelenih područja koja okružuju maloprodajne parkove bit će usredotočeno na biološku raznolikost te će odražavati trenutne pilot projekte za iskorištavanje servisne vode i stvaranje urbanih šuma.