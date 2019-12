Katijan Knok: U rekordnom roku stvorili smo zajednicu gotovo veličine Splita

Najslušaniji radio, narodni, nedavno je osvojio drugu prestižnu regionalnu nagradu u samo nekoliko mjeseci. U Portorožu, na natjecanju za najbolje medijske strategije osvojili su zlatnog Semplera u kategoriji 'Best use of mobile'. Time nastavljaju rušiti tradicionalne okvire i postaju predvodnik trendova i lider na medijskom prostoru cijele regije. S direktorom Katijanom Knokom razgovarali smo o tome, poslovnoj 2019. i o velikoj humanitarnoj akciji koju su pokrenuli.

Na početku, čestitam na posljednjoj regionalnoj nagradi – zlatni Sempler za kampanju 'Viber stickeri koje slušaš i gledaš'.

Hvala vam. U suradnji s Viberom, jednom od vodećih svjetskih messaging platformi, krenuli smo u tu kampanju koja je pokazala što narodni može napraviti u samo nekoliko mjeseci s najslušanijim radijskim programom, televizijom i društvenim mrežama na kojima nas prati više od 300 tisuća ljudi. Stvorili smo Viber zajednicu gotovo veličine Splita, a stickeri su 'preplavili' Hrvatsku. Tijekom kampanje poslani su čak 3,5 milijuna puta.

Za stickere ste ranije osvojili i SoMo borca, najvažniju digitalnu nagradu u regiji, za kampanju na društvenim mrežama. Koliko je iznenađujuće da jedan radio uzme takvu nagradu?

Za ozbiljne poznavatelje medijske scene, nije iznenađenje. To je priča koju mi gradimo već godinama. U slučaju Viber stickera konačno smo dobili priliku predstaviti tržištu svoj rad. Kampanju smo predstavili kreativnim videom u kojem smo naveli rezultate kampanje te time osvojili žiri. Sve to ne bi bilo moguće da nismo imali značajnu podršku amm–all market media tima i agencije Mediacor koja je stickere osmislila i producirala. Naravno, svirali su najbolju domaću glazbu, čime smo korisnicima Vibera ponudili prve stickere u Hrvatskoj i regiji koje možeš gledati i slušati.

Kao promotori domaće glazbe, napravili ste i korak dalje, organizirate koncerte. Zbog čega ste krenuli i tim putem?

Organizacija koncerata je, s obzirom na snagu narodnog kao nacionalnog koncesionara, prirodni slijed događaja koji se pokazuje punim pogotkom. Možemo se pohvaliti da smo do sada organizirali dva velika koncerta u Areni Zagreb, s Petrom Grašom 2017. godine, o kojem se priča i dan danas, te nedavno s Doris Dragović. Sama najava njezinog koncerta na narodnom izazvala je val euforije i pomamu za ulaznicama koje su rasprodane dva mjeseca prije koncerta ove glazbene dive. Doris je jedinstvena i to se još jednom potvrdilo u Areni Zagreb pred 18 i pol tisuća ljudi. Veličanstven koncert.

Uvijek kada organiziramo tako velike projekte želja nam je da se o njima priča i da ih se pamti i dugo nakon samih koncerata, a u oba ova primjera smo to i uspjeli. Ono što me također veseli je i to što veličinu projekata redovito prepoznaju i klijenti koji se žele vezati uz takve glazbene događaje, pogotovo jer je narodni jedini organizator koji ima svoje medijske platforme i može osigurati veliki obujam vanjskog oglašavanja.

Planirate li uskoro nešto slično?

Sada smo usredotočeni na „Dan najbolje domaće glazbe“ koji se već tradicionalno održava zadnje srijede u siječnju, ovaj put 29.01. Ponovno će to biti glazbeno-scenski spektakl, kakav hrvatska glazba zaslužuje, na kojem će biti proglašena pjesma godine. Utemeljili smo nagradu koja je vrlo brzo postala najpoznatija i najvažnija jer je dodjeljuju slušatelji, njih više od milijun tjedno koliko ih sluša narodni. Predstojeći „Dan najbolje domaće glazbe“ dobio je i humanitarnu notu.

O čemu je riječ?

Akcijom „Slušaj svoje srce“, zajedno sa svojim slušateljima i partnerima, prikupit ćemo novčana sredstva za pet dječjih odjela KBC-ova (Klinički bolnički centar) u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku i pomoći djeci jer dječji osmijeh je neprocjenjiv.

06. prosinca, na sv. Nikolu smo počeli prikupljati donacije privatnih i pravnih osoba, a za tu prigodu otvorili smo i humanitarni telefon 060 9003 putem kojeg se može donirati 5 kn + PDV po pozivu. Uz sve navedeno, donirat ćemo cijeli iznos prikupljen od prodaje ulaznica za „Dan najbolje domaće glazbe“ kada će biti i vrhunac akcije. Sve informacije se mogu pronaći na našoj web stranici - narodni.hr.

U ovo vrijeme, svi podvlačimo crtu. Kakva je bila poslovna 2019. i što očekujete u 2020. godini?

Moram se pohvaliti da je narodni u protekloj godini ostvario promet koji je na razini najboljih godina hrvatskog i svjetskog gospodarstva otprije 10-ak godina što je jasan pokazatelj kvalitetnog rada i dobro odabranog poslovnog modela. Nastavak ovog pozitivnog trenda očekujem i u 2020. godini. Naši poslovni rezultati dokaz su da je snaga oglašavanja na radiju prepoznata i, sukladno tome, dobiva sve veći dio marketinških budžeta tvrtki. Na nama je da nastavimo razvijati moderan radio koji se sluša, čita i gleda.