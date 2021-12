Kvaliteta zraka utječe na životni vijek

Jeste li se ikada upitali kakav je zrak kojeg udišete i je li jednostavno otvaranje prozora i provjetravanje zbilja dovoljno? To se posebice odnosi na one od vas koji žive u gradovima, osobito u našoj metropoli: Zagrebu, za kojeg se nedavno u nekoliko navrata izvještavalo o lošoj kvaliteti zraka. Nova istraživanja Europske komisije povezala su onečišćenje zraka i s očekivanim životnim vijekom, te zaključila da se životni vijek u Europi smanjuje za više od 8 mjeseci po osobi uslijed udisanja zagađenog zraka. Odgovore zna Anamarija Obuljen, brand managerica poznatog francuskog laboratorija aromaterapije Puressentiel.

Kakav zrak zaista udišemo?

Čitavo vrijeme udišemo i izloženi smo onečišćenju zraka – u zatvorenim i otvorenim prostorima.

Nažalost, kamo god krenemo udišemo zrak koji je neočišćen plinovima poput ugljičnog monoksida, dimom i pepelom.

Zrak u zatvorenim prostorima može biti i do 100 puta zagađeniji od zraka na otvorenom. U urbanim sredinama, kada i otvorimo prostor kako bi prozračili zrak u prostorijama, kvaliteta zraka nije značajno poboljšana. Moguće je da unutarnji zrak dodatno pogoršamo s zrakom izvana koji je značajno onečišćen. Čisti zrak možemo naći uz morsku obalu, u predjelima Hrvatske s puno šuma poput Like i Gorskog Kotara.

Zrak koji udišemo ne samo da nam pomaže da ostanemo živi, već određuje i kvalitetu života koji živimo. Loša kvaliteta zraka jedan je od čimbenika koji najviše doprinose zdravstvenim izazovima. Prema projektu Aphekom, u čijem je osnivanju sudjelovala i Europska komisija, onečišćenje zraka u Europi smanjuje očekivano trajanje života u Europi za otprilike 8,6 mjeseci po osobi.

Što je Sprej za pročišćenje zraka s 41im eteričnim uljem?

Sprej s 41im eteričnim uljem se temelji na vrijednosti bogatstva eteričnih ulja. Ovaj revolucionarni sprej koji pročišćava i osvježava zrak u zatvorenim prostorijama patentiran je u Francuskoj prije 15 godina i cijelo ovo vrijeme se drži na listi bestsellera u prodaji.

Zahvaljujući eteričnim uljima poput bijelog bora i čempresa, sprej nam donosi pročišćeni svježi zrak mora, stavlja nas u središte šume, u samo srce prirode gdje je zrak čist i nezagađen. Pruža nam osjećaj ugode i opuštenosti s jedne strane, a s druge strane nam pruža svjež i ugodan miris. Zamislite da u svoj dom, ured ili auto unesete svježi i pročišćen zrak. Miris prirode, borove šume, čempresa, lavande. Raspoloženje, kvaliteta života i samim time zdravlje će Vam biti bolje.

On uklanja neugodne mirise iz zraka, ali to nije sve što on radi.

Kako još ovaj sprej s 41 eteričnim uljem djeluje?

On uništava čak 99,9 posto virusa i bakterija u zraku te tako umanjuje rizik od zaraze. Evo nas sada u ovo doba pandemije koje nitko nije mogao predvidjeti, pa čak ni izumitelji ovog spreja. I, naprimjer, radite u open-space prostorijama, održavate sastanke uživo ili očekujete društvo za blagdane? Ovaj Sprej će vam jako dobro doći, zar ne?

Koliko dugo ste Brend Menagerica za Puressentiel?

Na ovoj sam poziciji tek nekoliko mjeseci, ali osjećam se kao da je i dulje. Misija svih nas u Puressentielu je izvući iz prirode ono što je najbolje i učiniti dostupno svima u najprikladnijem obliku – čisto i jednostavno. Upravo zato je Sprej za pročišćenje prostora sa 41im eteričnim uljem najbolje što aromaterapija nudi u jednom pakiranju. 100 posto organska, čista i prirodna eterična ulja. Kad pogledamo podatke i istraživanja, vraćanje prirodi i prirodnim proizvodima je pravi put, i izuzetno mi je drago da predvodim tomu na našem tržištu.

Što je zapravo aromaterapija?

Aromaterapija je često korišten pojam unatrag par godina. Radi se o grani fitoterapije koja koristi aktivne sastojke aromatičnih biljaka. Aromaterapija stavlja u fokus one biljke koje se mogu iskoristiti za terapeutske, kurativne ili preventivne svrhe. Puno se modernih ljudi okreće aromaterapiji za ublažavanje nekih tegoba ili za poboljšavanje svakodnevnog života i uživanja u mirisima, opuštanju i rješavanju stresa.

Za kraj?

I za kraj, poručujemo vam: ukoliko još uvijek niste kupili blagdanske poklone ili se dvoumite što kupiti nekome tko ima sve – poklonite im čisti zrak! Puressentiel Sprej 41 pročistiti će zrak, unijeti svježinu i aromaterapiju u zatvorene prostorije, a možda čak i direktno utjecati na životni vijek svih nas.