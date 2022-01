Najveći trendovi u online trgovini za 2022.

E-trgovina je industrija koja se u skladu s brzim razvojem novih tehnologija i kompetitivnim okruženjem koje te tehnologije brzinski apsorbira neprestano mijenja. U pandemijskim godinama online trgovci dobili su mnogo novih korisnika, prema podacima Shopifyja više od 150 milijuna ljudi u 2020. godini obavilo je svoju prvu online kupnju. Međutim, masovnim prebacivanjem poslovanja online, s kupcima je u online prostor pristiglo i mnogo konkurencije koja je potaknula kompanije s dugim stažem virtualnih prodavača na ulaganja u unapređenje e-trgovine i, naravno, digitalni marketing. Evo kakvi se trendovi očekuju u 2022. godini!

m-trgovina

Online kupovina preko mobilnih uređaja, pametnih telefona ili tableta već i sada je uzela maha, a taj će trend samo jačati u narednoj godini. Davor Španić, izvršni direktor tvrtke Shipshape koja se već godinama bavi izradom i implementacijom online trgovina, također kod trendova ističe mobile-first pristup. - Ovisno o branši, od 50 do čak 70 posto kupaca online shopping obavlja preko mobitela! Vrijeme kad se webshop dizajnirao prvenstveno za desktop je prošlo. Moram priznati da je to izazovno i nama i klijentima, ali je svakako smjer u kojem idemo i u 2022. to će biti naš glavni fokus - tvrdi Španić. Optimizacija webshopa za m-kupovinu svakako bi trebala biti prva na prioritetnoj listi svih online trgovaca koji drže do sebe.

Personalizacija

Personalizacija također nije novi trend, ali, ako se želite istaknuti među gomilom konkurencije i stvoriti lojalnog kupca bez personalizirane ponude se ne može ni u 2022. Prema rezultatima istraživanja Accenturea 91 posto potrošača bit će vjerno brendovima koji znaju njihove preferencije i temeljem njih pružaju jedinstvene, individualizirane ponude. Posebnu pažnju posvetite malom znaku pažnje koji otvara brojne nove prilike - pismu zahvale. Slanjem personaliziranog pisma zahvale ne pokazujete samo poštovanje i zahvalnost kupcu, već mu možete ponuditi i vezane proizvode, popuste, obavijestiti ga o skorašnjim akcijama. Stopa otvaranja e-pošte zahvale je čak 67 posto, što je 352 posto više od stope otvaranja u regularnoj e-mail kampanji.

Metode plaćanja

Na zadnjem koraku kupnje događa se često ono najgore - odustajanje od kupnje. Prema nekim pokazateljima, u 2021. globalno je stopa napuštanja košarice na koraku plaćanja dosegla 75,6 posto. Naravno, metode plaćanja nisu jedini uzrok odustajanja, tu ima svoje prste i vrijeme dostave, sigurnosna pitanje, sporo učitavanje stranice i slično. No, jedan od razloga zašto nije postignuta konverzija jest svakako i slab izbor metoda plaćanja. Sve većom paletom načina plaćanja, za poslovanje online trgovina od vitalne je važnosti pružiti široku paletu način plaćanja jer o tome ovisi i zadovoljstvo kupaca. Bankovne kartice, ApplePay, GooglePay, PayPal i razne druge opcije su dobrodošle. Dapače, prisutan je i trend plaćanja na rate, osobito ako se trži malo skupocjenijom robom.

Trgovina na društvenim mrežama

Sve razvijenija podvrsta online trgovine je svakako trgovina na društvenim mrežama - Social Commerce koja omogućuje da se sve obavi bez napuštanja društvene platforme gdje se, prigodno, mogu pročitati i recenzije proizvoda. Trgovci na Facebooku, Instagramu, Pinterestu i TikToku mogu svakodnevno komunicirati s potencijalnim kupcima stvarajući storyje, pokrećući rasprave, objavljujući fotografije proizvoda i slično. Upravo u sklopu Social Commercea nastao je novi trend - Live Shopping. Prodavač ili influencer promovira proizvod, pokazuje ga i opisuje njegove funkcionalnosti emitirajući video uživo, a potencijalni kupci mogu postavljati pitanja i davati komentare. Dio prijenosa uživo je poveznica na webshop gdje se može obaviti kupnja. Očekuje se da će ovaj trend doživjeti procvat u 2022., baš kao i prodaja uz tehnologiju proširene stvarnosti (AR) koja omogućuje 3D vizualizacije i virtualno isprobavanje odjeće, naočala te olakšava donošenje odluke o kupnji.

Održivost

Svijest da pakiranje i dostava naručenih proizvoda doprinosi onečišćenju okoliša posljednjih je nekoliko godina porasla, stoga su kupci sve skloniji kupovati od proizvođača koji u svojoj proizvodnji, pakiranju i dostavi poštuju načela održivosti. U bogatijim, razvijenim zemljama potrošači su takvu održivost spremni i više platiti. Iz godine u godinu broj osviještenih potrošača raste, što je signal online trgovcima da promisle o toj temi i održivim promjenama koje bi u svoje procese mogli uvesti.

Trendovi u praksi

Da se nabrojeni trendovi već uvažavaju u izradi novih i nadogradnji postojećih online trgovina svjedoči i direktor Shipshapea koji kaže da u usporedbi s prošlim vremenima, kupci danas žele da webshop besprijekorno radi na mobilnim uređajima, da je checkout proces što jednostavniji i da sve više pažnje obraćaju na različite opcije dostave i plaćanja, posebno na sigurnost plaćanja.

Tvrtka Shipshape stoji iza četrdesetak velikih online trgovina u regiji poput Makromikro grupe, Garden trgovina bio hrane i Superknjižare. Osim izrade webshopova pruža i konzultantske usluge vezane uz razvoj strategije e-trgovine, a sestrinskom agencijom Digital reality oblikuje kampanje za digitalni marketing, stoga se bez pretjerivanja može reći da je u žarištu svih trendova vezanih uz online trgovinu.​

Od njezina direktora Davora Španića doznajemo i da se, što se tiče naprednih funkcionalnosti i nadogradnji postojećim webshopovima, online trgovci odlučuju uglavnom za integrirani customer tracking koji je preduvjet za automatizaciju marketinga, za programe vjernosti, webshopovi koji rade s velikim brendovima odlučuju se za opciju shop-in-shop, a poželjna funkcionalnost je i dynamic pricing, softver koji samostalno izračunava, odnosno predlaže prodajne cijene artikala prema zadanim smjernicama. Budući da držati korak znači i pozorno pratiti što rade drugi, dobra je ideja posjetiti novootvorene online trgovine i proučiti kako to kod njih funkcionira, a i Shipshape kroz nekoliko tjedana lansira dva nova webshopa.

Sadržaj nastao u suradnji sa Shipshapeom