Signify - najveći svjetski proizvođač rasvjete predvodi put u održivi razvoj

Signify, vodeća svjetska kompanija u području rasvjete predvodnik je i u održivom poslovanju. Već 2020. postaje ugljično neutralna kompanija, što je izniman uspjeh za tvrtku koja diljem svijeta ima tvornice i nužno povezane logističke procese. Za ovaj uspjeh, UN je Signifyju dodijelio nagradu za borbu protiv klimatski promjena '2020 UN Global Climate Action Award'. UN je istaknuo da je u 10 godina smanjen ugljični otisak kompanije više od 70 posto, a izgrađen je put da to postane 100 posto. Također je naglašen prijelaz na obnovljive izvore energije kao posebno vrijedan doprinos.

Signify donosi i novi plan 'Introducing Brighter Lives, Better World 2025' gdje su postavljeni ciljevi da se udvostruči pozitivan utjecaj na prirodu i na ljude. Europa ima za cilj postati ugljično neutralna 2050. godine i velike europske tvrtke preuzimaju odgovornost u tom cilju.

---Izuzetno je važno, pored vlastitog poslovanja, principe održivosti i zelene gradnje prenijeti na partnere, suradnike i korisnike. Imajući know-how sa svjetskih tržišta i niz uspješnih projekata i ostvarenih ušteda za klijente, tvrtka pozitivan utjecaj može ostvariti u svim sektorima poslovanja.

U svijetu je 2006. godine na rasvjetu odlazilo 19 posto električne energije, a do 2018. godine prelaskom na LED rasvjetu potrošnja je smanjena na 13 posto. Do 2030. godine očekuje se smanjenje na 8 posto, iako će se broj rasvjetnih tijela povećati za trećinu. To je moguće nastavkom LEDifikacije i upotrebom IoT tehnologije. Odlični primjeri su veliki pametni gradovi kao što su Los Angeles, Buenos Aires, Jakarta, gradovi koji su preko 100.000 svjetiljki zamijenili pametnim uličnim svjetiljkama i time ostvarili velike i lako mjerljive uštede.

Slični su primjeri i u uredskom, industrijskom i trgovačkom segmentu. U Hrvatskoj, samo u javnom sektoru, moguće su godišnje uštede u cestovnoj rasvjeti na 113 GWh električne energije, u zdravstvenom sustavu 33 GWh i obrazovnom 96 GWh. To je prevedeno u CO2 emisije preko 50.000 tona godišnje, a prevedeno u financijsku uštedu više od 25 milijuna eura.

Pored ušteda, u rasvjeti postoji niz mjerila koja su važna za održivost. Ovdje se uključuje životni vijek proizvoda, otpad koji stvara, sadržane kemikalije te, ono najvažnije, zdravlje i sigurnost ljudi. U Europi se primjenjuje sve više javno dostupnih registara i certifikata koji će pomoći da se prepoznaju održivi proizvodi i uvrste se u kriterije nabave, među njima su registri opasnih sastojaka, deklaracije održivosti, emisije CO2, udjela recikliranih materijala ili ocjene čitave tvrtke po pitanju održivosti u godišnjem financijskom izvješću.

Izazov je svih proizvođača kako zadovoljiti kriterije održivosti, a često vide problem u cijeni proizvoda, međutim dugoročnim promatranjem ulaganja, redovno je dokazana isplativost kvalitetnih rješenja. Signify svake godine ulaže oko 5 posto svog prihoda u istraživanje i razvoj, 2019. je to bilo točno 4,5 posto ili 279 milijuna eura. Takva iznimna investicija omogućuje da tvrtka uvijek bude vodeća u inovacijama, kvaliteti, efikasnosti i na kraju održivosti. Drugi je bitan dio posla, edukacija tržišta. Signify svojim znanjem, ali i suradnjom sa svjetskim i lokalnim organizacijama, poput Savjeta za zelenu gradnju, kontinuirano pomaže javnim i privatnim partnerima da se uključe u europski zeleni plan. To je jedini put prema održivom razvoju, a još važnije prema osiguranju zdravlja i budućnosti ljudi.

Autorica teksta: direktorica Martina Šimić Baranović