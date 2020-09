‘Unatoč okolnostima, ovo je pravo vrijeme za rad u području ljudskih resursa‘

Iza nas je prvi dan HR Days konferencije, najvećeg regionalnog okupljanja HR profesionalaca, koja se ove godine po prvi put odvija u virtualnom okruženju.

Konferenciju je otvorila predstavnica organizatora Nataša Pučar, voditeljica odjela prodaje portala MojPosao, naglasivši zadovoljstvo nastavkom tradicije održavanja konferencije usprkos svim izazovima i promjenama koje je sa sobom donijela 2020. godina. Pritom je napomenula kako „upravo u teškim i nepredvidivim vremenima ljudski potencijali mogu pokazati svoju pravu svrhu i tvrtkama ukazati na to da je briga o zaposlenicima prvi korak u stvaranju uspješnog poslovanja.“

'Svatko od nas u sebi nosi neku supermoć'

Naš prvi ovogodišnji predavač publici se predstavio u neobičnom, ali itekako upečatljivom izdanju. Johan Driessens već neko vrijeme s ponosom nosi neslužbenu titulu 'direktora entuzijazma', a svoju maštovitost i originalnost odlučio je demonstrirati već na startu, predstavivši se publici odjeven u kostim superheroja (preciznije, Supermana).

Portretirajući lik ''čovjeka od čelika'', Johan je, pored širenja pozitivne energije, publici pokušao prenijeti poruku kako svaki HR-ovac posjeduje određenu poslovnu supermoć koja mu omogućuju stvaranje pozitivnih iskustava i emocija za zaposlenike. Na nama je samo otkriti koja je to naša supermoć!

Po završetku Johanovog predavanja, riječ je preuzela Blaire Palmer, uspješna autorica i konzultantica, uz čije smo predavanje 'Punks in Suits – Busting the myths of leadership' spoznali kako istinski lideri neprestano preispituju sve ono što (misle da) znaju, izazivaju status quo i spremno prihvaćaju promjene koje uključuju humanije i autentičnije vodstvo.

Najbolji ambasadori tvrtke su angažirani zaposlenici

Uslijedio je panel 'Zaposlenici kao ambasadori tvrtke u kriznim vremenima' na kojem su sudjelovali Igor Kundić (član uprave, Algebra grupa), Ivan Gorski (group leader za iskustvo zaposlenika, Hrvatski Telekom), Marin Mlinarić (direktor ljudskih potencijala i organizacijske kulture, Philip Morris) i Vanda Resnik (voditeljica ljudskih resursa, MojPosao).

Isticanjem vlastitih iskustva i navođenjem konkretnih primjera iz prakse, panelisti su zaključili kako jedino napuštanjem nekadašnjeg 'one size fits all' načina razmišljanja i individualnijim pristupom svakom zaposleniku, ali i situaciji, možemo osigurati uvjete u kojima će naši zaposlenici postati autentični i vjerodostojni ambasadori tvrtke. Čak i u kriznim vremenima.

Ovo je savršeno vrijeme za rad u HR-u

Nakon kraće pauze za ručak, održana su još dva interesantna predavanja.

Kate Rand, višestruko nagrađivana Agile HR praktičarka, prezentacijom stvarnih primjera transformacije poslovanja ukazala je na mogućnosti i značaj HR profesionalaca u procesima provođenja poslovne agilnosti.

I na kraju, kao završno predavanje prvog dana konferencije, za 'zoom' govornicu je stupio 'Otac modernog HR-a' i jedan od vodećih svjetskih poslovnih mislilaca Dave Ulrich koji nam je na zanimljiv i osebujan način objasnio zašto upravo danas, u ozračju neprestanih promjena, izazova i nesigurnosti, živimo u vremenu koje je „kao stvoreno za rad u području ljudskih potencijala“.

Prvi dan smo riješili, ali HR days priča tu ne staje, nego se nastavlja već danas!

Drugi dan konferencije donosi još zanimljivih predavanja, kao i dodjelu nagrada za najbolje HR prakse u 2019. godini, a detaljan program i raspored potražite na službenoj stranici HR Days konferencije.