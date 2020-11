Zagrebačka agencija Brigada osvojila prvu BigSEE Grand Prix nagradu za Hrvatsku u kategoriji dizajna interijera

Zagrebačka agencija Brigada osvojila je BigSEE Interior Design Award – Grand Prix za prostorni koncept i dizajn postava izložbe „Jedna hrvatska priča“, što je ujedno prva Grand Prix nagrada za Hrvatsku u kategoriji dizajna interijera. Ovo veliko priznanje stiglo je u trenutku kada Brigada obilježava 10 godina poslovanja i upotpunilo bogatu riznicu nagrada koje je osvojila za niz uspješnih projekata. BigSEE nagrade obuhvaćaju širok spektar dizajnerskih niša te nagrađuju izvanredna postignuća na prostoru 19 zemalja jugoistočne Europe. Organizator je Zavod Big iz Ljubljane koji, među ostalim, od 2003. organizira Mjesec dizajna, međunarodno značajan festival produkt i modnog dizajna te dizajna interijera.

Nagrađena Izložba „Jedna hrvatska priča“ predstavila je dvadeset godina dugu suradnju Adris grupe s kreativnom agencijom Bruketa&Žinić&Grey, a Brigada je postav izložbe oblikovala promatrajući suradnju kao zajednički put dviju kompanija, putovanje kroz kreativnu priču u koju poziva i posjetitelje. Jedan od nagrađivanijih segmenata djelovanja Brigade upravo je dizajn izložbi za koji je osvojila niz domaćih i međunarodnih priznanja kao što su Red Dot , IIDA Design Excellence Award i German Design Award, a 2018. godine ušla je u finale prestižnog World Architecture Festivala u Amsterdamu s projektom „Croatia je Hrvatska“, nastalim u povodu 133 godine postojanja Croatia osiguranja.

Posljednja u nizu izložbi koje je kreirala i realizirala Brigada, nedavno je otvorena izložba Balthazargrad u riječkome Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u sklopu projekta „Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture“. Riječ je o dosad najvećoj izložbi posvećenoj slavnome profesoru Balthazaru, koja na zabavan, interaktivan i multisenzoran način rekreira Rijeku kao Balthazargrad, u kojem posjetitelji, mali i veliki, mogu istražiti povijest nastanka ovog edukativnog animiranog filma, vidjeti originalne crteže i skice te fotografije autora i ljudi koji su pridonijeli stvaranju Profesora Balthazara.

„Brigada u ovoj godini obilježava 10 godina uspješnog poslovanja i ova značajna međunarodna nagrada je na neki način okrunila sva naša dosadašnja postignuća i potvrdila vodeću poziciju na tržištu u stvaranju prostornog doživljaja. To je posebno važno kod izložbi, jer je naš cilj da posjetitelji izađu s izložbe s emotivnim doživljajem ideje i poruke te dojmovima koje će pamtiti puno duže od klasičnih informacija o izlošcima. Kad nas pitaju čime se bavimo i koja je specifičnost Brigade, uvijek naglašavamo da se ne bavimo samo dizajnom interijera, već stvaramo cjelovita rješenja koja moraju uskladiti estetiku i dosegnuti ciljane rezultate. To je u ovih 10 godina prepoznala i struka, stoga se možemo pohvaliti nizom značajnih međunarodnih priznanja u raznim kategorijama, od dizajna i arhitekture, do tržišnih i digtalnih komunikacija. Upravo taj izlazak iz tradicionalnih kategorija nam govori o tom da više ne postoje jasno definirane granice naše struke.“ - istaknuo je Damjan Geber, osnivač i direktor agencije Brigada.