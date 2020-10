Altpro potpisao ugovor s indijskim željeznicama vrijedan 40 milijuna eura

Odranski Altpro, koji se bavi razvojem i proizvodnjom signalno - sigurnosne opreme za željeznička vozila i infrastrukturu, potpisala je ugovor sa željeznicama u Indiji vrijedan 40 milijuna eura, priopćila je u ponedjeljak Hrvatska gospodarska komora (HGK).

Direktor Altproa Zvonimir Viduka rekao je kako se ta tvrtka već 15 godina pokušava probiti na indijsko tržište koje je u njihovoj branši vrijedno oko 2,5 milijarde eura. Otkrio je recept za izvozni uspjeh rekavši da hrvatski proizvod mora biti inovativan i rijedak kako bi se uspješno izvozio.

"Detektori koje smo mi razvili za "monorail" vlakove jedinstveni su u svijetu, ne proizvodi ih nitko drugi. Dakle, treba se usko specijalizirati i biti u nečemu najbolji. To je naša filozofija, da u tri niše kojima se bavimo budemo najbolji na svijetu, a ne da imamo tisuću proizvoda koji se ne prodaju“, pojasnio je Viduka, dodavši da im je korona donijela velike probleme budući da je u Indiji sada potpuni lockdown pa se teže isporučuje roba.

"Naši inženjeri idu na montažu proizvoda u pogon pa moraju u samoizolaciju nakon povratka. Zato smo sve što možemo digitalizirali i maksimalno se prilagodili. No, uspjeli smo se u desetom mjesecu vratiti na rezultat iz prošle, rekordne godine, a do kraja godine ćemo ga i premašiti, što je izuzetno postignuće“, kazao je Viduka.

Istaknuo je i da su državne mjere pomogle premostiti najteže razdoblje. Predsjednik HGK Luka Burilović rekao je da hrvatske tvrtke imaju tendenciju usredotočiti se na bliska i poznata tržišta.

"To je razumljivo jer donekle reducira poslovni rizik, ali kako kaže poznata izreka – tko ne riskira, ne profitira – pa tako to igranje na sigurno često reducira i potencijal zarade i razvoja. Altpro tu može biti putokaz svima drugima. Oni rade diljem svijeta i upravo je to njihova snaga, a svojim znanjem i iskustvom mogu pomoći i drugim hrvatskim tvrtkama koje imaju ozbiljne izvozne ambicije“, poručio je Burilović.

Inače, u proizvodnim pogonima tvrtke Altpro nastaju inovativni proizvodi koji se prodaju u 50 država svijeta, na šest kontinenata.