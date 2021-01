Bivši piloti razvili dva nova proizvoda, njihov džin leti za Hong Kong i Kanadu

Proizvođači nagrađivanoga zanatskog džina Old Pilot's Hrvoje Bušić i Tomislav Anadolac, unatoč svim tržišnim izazovima, proširili su ove godine svoj proizvodni portfelj. S domaćim proizvođačima čokolade i slastica Chozen i Sweet Gabi krenuli su u proizvodnju pralina s Old pilot's džinom te u proizvodnju zanatskog whiskeya.

- U kontekstu uparivanja hrane i pića čokolada i alkoholna pića idu zajedno. Svaki partner proizveo je svoju vlastitu viziju pralina s našim džinom. Sa Chozenom proizvodimo tri različita okusa, a sa Sweet Gabi jedan, koji je kombinacija naših okusa. Prije Božića smo na tržište plasirali 100-tinjak kutija i odaziv je bio odličan. Ovih dana krećemo u ozbiljniju proizvodnju, u jednoj tranši proizvodit će se oko tisuću kutija, odnosno 12 tisuća pralina – ističe Tomislav Anadolac, dodajući da se zbog kompliciranih uvjeta logistike i skladištenja te održavanja standarda kvalitete proizvoda bez aditiva, praline neće proizvoditi u ljetnim mjesecima.

Njihova tvrtka Duh u boci prije godinu dana je zbog potrebe za povećanjem kapaciteta preselila na novu lokaciju u Jankomiru i većinu svoje prodaje je usmjerila prema Horeca kanalu. S obzirom na pandemiju koja je stavila ključ u bravu mnogim hotelima, restoranima i kafićima, bilo je za očekivati i da će se proizvođači džina naći u nevolji. No kako objašnjava Anadolac, prodajni rezultati u lanjskoj godini jesu bili nešto lošiji od planiranih, međutim gubitke na domaćem tržištu kompenzirali su povećanjem prisutnosti u retail kanalu i na novim izvoznim tržištima. Tako je Duh u boci u godinu dana sklopio partnerstva na tržištu Njemačke, Švicarske, BiH, Singapura, a uskoro kreće i prva isporuka džina za Hong Kong i Kanadu. U godinu dana Old Pilot's džin je s omjera 90 posto prodaje na domaćem tržištu i 10 posto na inozemnom, došao do omjera 50/50.

Krajem prošle godine Bušić i Anadolac izbacili su i limitiranu verziju džina u suradnji s hrvatskim umjetnicima koji daju svoj umjetnički pečat originalnom proizvodu. Prva serija od 2.100 boca rađena je u suradnji s hrvatskom umjetnicom Marinom Mesar, poznatom pod pseudonimom Oko.

Od ove godine će se u pogonu početi proizvoditi i domaći craft Old Pilot's whiskey, više vrsta u malim serijama, no s obzirom složenost i dugotrajnost procesa proizvodnje Old Pilot's whiskey bi se na tržištu trebao naći za otprilike tri godine.