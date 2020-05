Bjelovarski CUK otvara Digitalni ured za e-građane

Iako mu je uvođenje učenja na daljinu bilo u srednjoročnom planu, Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar gotovo preko noći 80 posto svog obrazovnog programa prebacio je online zbog pandemije koronavirusa. Prve četiri grupe –​ internetski marketing, knjigovodstvo, osposobljavanje za suradnike u EU projektima i njegovateljice –krenule su s virtualnom nastavom kada i srednje i osnovne škole, a već sljedećeg tjedna priključile su im se gerontodomaćice, budući računalni operateri, kao i osnovnoškolski polaznici tečaja engleskog jezika.

Oduševljenje nisu krili ni predavači ni polaznici, a s obzirom na to da su to bili tjedni provedbe mjera #ostanidoma, vodstvo Centra odlučilo je svim zainteresiranima ponuditi besplatni online tečaj talijanskog jezika u trajanju od 30 sati. U samo dva dana prijavilo se oko 60 polaznika iz svih dijelova Hrvatske, pa čak i iz Grčke. Prošli tjedan njih 39 uspješno je završilo tečaj i većina ih nastavlja. Nastavu online nastavile su i grupe koje su pohađale tečajeve engleskog, njemačkog te kineskog jezika.

Sedamnaest obrazovnih skupina

---

U sedmi tjedan online nastave bjelovarski CUK ušao je sa 17 obrazovnih skupina i oko stotinu pedeset polaznika. Bio je to izazov i za predavače i za polaznike. Tek nekoliko predavača imalo je iskustvo nastave na daljinu, no i oni kojima je to bilo prvi put nisu imali dvojbi i uz nekoliko sati instrukcija informatičara uspješno su postali online predavači. Među njima su i magistre sestrinstva, liječnici, ekonomisti, magistri zaštite na radu te i oni kojima je to bio prvi posao.

Polaznici su svih dobi, od osnovnoškolaca do starijih od 50 godina. Većina ih uglavnom ističe prednosti učenja na daljinu, tako da je Centar već prionuo na usklađivanje postojećih verificiranih programa osposobljavanja i usavršavanja za koje ima rješenja Ministarstva znanosti i obrazovanja, kaka bi i nakon ove koronakrize, uz redovnu i konzultativnu nastavu, onima koji to žele omogućio učenje na daljinu.

– Unatoč tome što Centar ne raspolaže modernom tehnologijom i velikim resursima, u novonastaloj situaciji snašli su se i predavači i polaznici, tako da je ova kriza dala novi smjer u razvoju obrazovne djelatnosti naše ustanove. U ovim turbulentnim tjednima uspjeli smo poslati prijavu na javni poziv CEI Extraordinary Call for Proposals 2020 s ciljem nabave opreme za praćenje nastave na daljinu za predavače i polaznike koji je nemaju. Nadamo se pozitivnom odgovoru kako bismo svojim polaznicima omogućili kvalitetnije praćenje nastave na daljinu – istaknula je Zvjezdana Galkowski, ravnateljica Centra.

Promjene nabolje

Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar u posljednjih godinu i pol bilježi i znatan napredak. Dvostruko je više polaznika, čiji je broj od 2012. do 2018. kontinuirano padao, a ima čak 35 novih rješenja Ministarstva znanosti i obrazovanja za programe osposobljavanja i usavršavanja. Fokus mu je digitalna pismenost, intenzivno provodi tečajeve stjecanja digitalnih vještina i korištenja online platformi javne uprave, banaka, trgovina i dr.

–​ U ponedjeljak 11. svibnja otvaramo Digitalni ured za e-građane koji će građanima pružati individualne instrukcije za korištenje digitalnih usluga – najavila je Zvjezdana Galkowski te dodala kako je cilj promicati i provoditi cjeloživotno učenje, povećati postotak građana koji sudjeluju u programima cjeloživotnog učenja i pridonijeti da se onih tri posto sudjelovanja građana RH u cjeloživotnim programima učenja barem malo približi europskom prosjeku od 10 posto, a samim tim da se poveća zapošljivost i kvaliteta života.

Centar je do prošle godine nosio naziv Pučko otvoreno učilište, a ustrojstvom u suvremenu ustanovu za cjeloživotno učenje i kulturu, promijenio je i naziv. Iako u njemu nisu sretni sa stanjem u segmentu obrazovanja odraslih, koje je postalo sivo tržište i zbog nelojalne konkurencije od njega je odustala većina sličnih ustanova kojima su osnivači gradovi, CUK se uhvatio ukoštac s konkurencijom, kojoj konkurira kvalitetom, profesionalnošću i stručnošću. A od sada, zahvaljujući koronakrizi, i učenjem na daljinu, koje otvara bezbroj mogućnosti, prilika i izazova koje će ova ustanova zasigurno iskoristiti.