Brojimo šlepere: Tvrtka Radin print mjesečno izveze 50 šlepera otisnutog materijala

Tiskara Radin osnovana je 1995. godine, a pokrenuli su je Marijan Arambašin i Branka Pušec sa sjedištem u Svetoj Nedelji. Tiskara je prepoznata kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu, pa se tako mogu pohvaliti da su međunarodna tvrtka s tiskarama u Hrvatskoj, Srbiji i Albaniji te predstavništvima u Rumunjskoj, Mađarskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Austriji, Njemačkoj, Danskoj i Italiji, što ih čini svojevrsnim liderom u ovom dijelu Europe.



Iako ih je koronakriza malo pokolebala, kao i sve ostale, tvrtka Radin Print se polako vraća na stare staze, pa iako kažu da je u travnju broj šlepera koji kreću prema Europi malo smanjen, sada se polako taj broj ponovno penje.



- Mjesečno izvezemo 40 do 50 šlepera otisnutog materijala, odnosno u prosjeku 2 do 3 šlepera dnevno. U travnju je taj broj pao na 23, ali smo se u svibnju i lipnju na 40 mjesečno – kažu iz tvrtke.



