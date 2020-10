Bujas: Pozdravljamo nove mjere, ali za opstanak tvrtki treba ubrzati procese kreditiranja

- Pozdravljamo nove Vladine mjere za gospodarstvo koje se nastavljaju u svom redizajniranom obliku. Uostalom, velika većina njih se nalazila i u prijedlozima Udruge Glas poduzetnika. Dobro je i da se smanjuje papirologija i ubrzavaju procesi – komentirao je Hrvoje Bujas, predsjednik UGP-a, mjere koje je predstavio premijer Andrej Plenković, ali se osvrnuo i na to da su ove mjere usmjerene za očuvanje radnih mjesta, dok tvrtke i dalje traže svoj put na tržištu. Za to im trebaju brži procesi kreditiranja i to ne samo za likvidnost nego i za ulaganje u poslovanje.

- Sredstva HAMAG BICRO-a i HBOR-a čim prije treba 'upucati' u tržište inače tvrtke neće moći opstati. Svjesni smo da je zahtjeva puno i da se oni obrađuju sa ograničenim brojem zaposlenika, ali ljudi moji, prošlo je šest mjeseci, vrijeme je da se sustavi organiziraju i ubrzaju – kaže Bujas.

Vlada očito sluša poduzetnike u kontekstu mjera, međutim UGP čeka i njezin sljedeći korak, a to je provođenje ključnih reformi u poreznoj, pravosudnoj politici, javnoj upravi i lokalnoj samoupravi, za što je, smatra Bujas, sada idealno vrijeme.

Mjere koje je predložio UGP i koje je Vlada dobrim dijelom prihvatila jesu proširenje stupnja pada prometa, tako da će poduzetnicima kojima je promet pao za 40 posto, potpora iznositi 2000 kuna, kojima je pao promet između 45 do 50 posto 2500 kuna po radniku, za pad od 50 do 55 posto 3000 kuna, a od 55 do 60 posto 3500 kuna. Najveće potpore će dobiti oni kojima je pad prometa iznosio više od 60 posto i to 4000 kuna. Uz to, mjere za skraćeni radni tjedan povećane su sa 2000 na 2800 kuna. Mjere su se proširile i na druge industrije, tako da su uz sektor prometa, ugostiteljstva i industrije evenata, obuhvaćeni biljna i stočarska proizvodnja, ribarstvo, putnički i vodeni promet te povremeni prijevoz.

Iz Hrvatske udruge poslodavaca kažu da su zadovoljni najavama Vlade RH o redizajnu mjera. Dijelom su prihvaćeni prijedlozi koje je HUP na zahtjev svojih članica predstavio na sastanku prošlog petka.

- Tu prvenstveno mislimo na stupnjevanje potpore sukladno padu prometa te oslobađanje korisnika potpore od plaćanja doprinosa. Međutim, u HUP-u upozoravamo na to da troškovi radne snage nisu jedini troškovi poslovanja te da je likvidnost poslovanja za mnoge djelatnosti i dalje ozbiljno ugrožena. Za mnoge poduzetnike, posebno male i srednje, pad prihoda i manji od 40% predstavlja potencijalno gašenje poslovne aktivnosti - stoji u priopćenju HUP-a.