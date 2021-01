Čega se najviše plaše u 2021. čak se ni najveći poduzetnici ne libe iskreno odgovoriti

Kako prevladati strahove

Premda su vrijeme, novac i resursi preokupacija poduzetnika, oni nisu najveće barijere uspjehu. To mjesto pripada strahu, a on dolazi u šest okusa, smatra futurolog Scott Steinberg, koji savjetuje i kako ih prevladati.

1. Strah od promjene i neizvjesnosti

Nemojte se truditi predvidjeti budućnost, umjesto toga dobro analizirajte sadašnjost i prilagođavajte joj se. Osvijestite promjene koje želite postići i aktivnosti kojima ćete ih doseći i redovito ih ažurirajte da vidite je li to u skladu s trenutnim uvjetima.

2. Strah od izolacije

Neugodno je kada ste sami u kompaniji ili ne surađujete s drugima, malim koracima izgradite čvrste odnose s kolegama, prijateljima i obitelji, tako da uvijek imate uz sebe tim.

3. Strah od sukoba

Problemi se ne rješavaju ako se neprekidno izbjegavaju sukobi. Ono za što se isplati 'gubiti vrijeme' vrijedno je rješavanja, korak po korak strateški se može prionuti rješavanju svakog problema, a za sve postoji i način. Sukob mišljenja ne mora značiti svađu i prekid suradnje.

4. Strah od odbijanja

Niste dobili posao, potencijalni klijent vas izbjegava, svi su to prošli. Ne treba gubiti samopouzdanje. U životu ćete češće čuti 'ne' nego 'da'. Ponekad 'ne' znači 'ne za sada', nemojte oklijevati pokušati opet kada se okolnosti promijene.

5. Strah od gubitka kontrole

Potreba da sve ide preko vas i da upravljate ljudima često je proizvod straha od gubitka kontrole. Umjesto preispitivanja jeste li dorasli zadatku, prihvatite da su neke stvari jednostavno izvan vaše kontrole. Fokusirajte se samo na ove stvari kojima možete upravljati.

6. Strah od neuspjeha

Veliki ciljevi trebaju vrijeme da ih se dosegne, a prije no stignete do tamo, posrtat ćete. Padajte često i brzo, ali pametno. Koristite neuspjehe kao vid testiranja novih strategija i rješenja i ispravljate ih na svom putu do uspjeha. Samo ne ponavljajte istu grešku dvaput.